La mente que jala el gatillo

Esta noche Igor Grimaldo (46) está desarmado, tiene una reunión familiar y beberá alcohol, por ello ha dejado su pistola, una CZ P07, en casa, al igual que su camioneta. Este consultor de empresas sostiene que conducir en estado de ebriedad es un acto tan irresponsable - o hasta más letal- que andar armado con unas copas encima: "Hay más muertes por accidentes de tránsito que por armas", asegura quien es también el presidente de la Asociación de Peruanos Propietarios Legales de Armas de Fuego (Applaf).

Grimaldo es uno de los 18,340 civiles en Lima Metropolitana (a nivel nacional son más de 85 mil) que está armado legalmente, es decir, que tiene una licencia para portar un arma aprobada por la Superintendencia de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).Lo hace con fines de estricta defensa personal -hay otros que tienen licencia para hacer uso de armas de caza, de colección o deportivas.

Hace seis años, Grimaldo sufrió un asalto que lo puso cerca de la muerte. Dos delincuentes armados lo interceptaron, se subieron a su camioneta, le robaron los objetos de valor, lo golpearon y uno de ellos estuvo a punto de dispararle en la cabeza. Al poco tiempo, su hijo de 13 años también fue víctima. Le pusieron un revólver a la altura del estómago, a la salida del colegio, para robarle el celular.

La decisión de armarse se dio por causa y efecto: "Me gustaría estar desarmado y lo voy a estar el día en que no haya delincuencia", reclama.

Grimaldo llamó la atención esta semana tras una accidentada entrevista con la periodista Patricia del Río en RPP. El presidente de Applaf, que tiene más de 300 miembros, perdió los papeles cuando Del Río le manifestó su rechazo a que los civiles se armen.

"Una persona con esos niveles de intolerancia no debe portar un arma", twitteó la periodista.

Salvando las distancias, el airado reaccionar de Grimaldo revivió el episodio de descontrol protagonizado por el empresario Manuel Liendo Rázuri, quien días atrás saltó a la noticia por insultar, escupir, rastrillar su pistola y amenazar al conductor que lo grababa y encaraba en el momento en que con prepotencia metía su automóvil contra el tráfico en una avenida de Lima.

La opinión pública se preguntó: ¿Cómo un hombre con el perfil de Liendo puede tener licencia para caminar por las calles con una pistola en su poder?¿Qué evaluación psicológica pasan quienes poseen un arma de fuego? ¿Puede este examen prever una personalidad impulsiva o hasta psicopática?

Domingo resolvió sin éxito el examen psicosomático, uno de los seis requisitos que pide Sucamec para tramitar la licencia. Esto fue lo que encontramos.

"En casa de herrero..."

Son solo 31 los establecimientos de salud, a nivel nacional, que tienen la autorización del gobierno para tomar las pruebas psicológicas a quienes tramitan su licencia para portar armas. En Lima son diez y la mayoría están ubicados en Magdalena de Mar, a metros de Sucamec.

Desde temprano, fuera de las oficinas, las jaladoras, mujeres que resuelven las dudas del público, ofrecen el servicio de "evaluación psicológica". Una de ellas nos condujo a un pequeño policlínico para realizarla.

El costo de la prueba es de cien soles. Al pagarlos, la recepcionista alienta nuestra intención de comprar un arma para defendernos de los delincuentes. "Yo me voy a comprar una, a mi compañera la mataron de un balazo por robarle la cartera hace seis meses", comenta.

La prueba consta de dos partes. Primero se resuelven una serie de tests psicológicos y luego se pasa por una entrevista con el psiquiatra.

La primera prueba consta de una batería de 71 preguntas, que se responderán con verdadero o falso, entre ellas: ¿Tiene usted apetito? ¿Se enoja con facilidad? ¿Cree que alguien conspira en su contra?¿Tiene pesadillas?

"A pesar de tener preguntas predecibles y en las que se puede mentir, es una prueba abreviada para perfilar la personalidad", dice una psicóloga con amplia experiencia en la aplicación de la prueba, que se reserva la identidad.

El segundo test es el de las figuras progresivas de Raven. Se trata de una serie de ejercicios conocidos como psicotécnicos de menor a mayor dificultad que miden el coeficiente intelectual. "Se necesita tener un nivel intelectual promedio para portar un arma, la persona debe ser capaz de discernir en una situación de estrés", menciona la psicóloga Ania Rodríguez, del policlínico Reina Sofía del Centro Español del Perú, uno de los centros de salud que realiza el examen psicosomático.

En los siguientes tests se harán dibujos. Parecen ejercicios sencillos. Sobre una hoja en blanco se trazarán una serie de figuras geométricas copiando un modelo original, parece un ejercicio para niños de inicial pero los especialistas aseguran que este test de retención visual mide la organicidad, la presencia de alguna afectación cerebral, del sujeto evaluado.

Finalmente, se dibujarán los cuerpos de un hombre y una mujer. "En ellos ya se pueden distinguir los rasgos de violencia y agresividad y la forma en que la persona se relaciona con los otros", agrega Rodríguez.

Si bien estas pruebas arrojarán indicadores que darán una idea del perfil de la persona, su nivel de impulsividad y autocontrol, su grado de empatía y su capacidad intelectual, será la entrevista con el psiquiatra la que determinará si se es apto o no para portar un arma.

En nuestro caso, el psiquiatra se tomó diez minutos para evaluarnos. Hizo dos preguntas de ejercicios matemáticos, de multiplicaciones y restas, y nos pidió que citáramos el significado de tres refranes populares del tipo de "en casa de herrero cuchillo de palo".

En total, la evaluación tiene una duración de hora y media, pero, ¿se puede reconocer en tan poco tiempo una personalidad como la de Liendo?

Profundizar

Para el director de salud mental del Minsa, el psiquiatra Yuri Cutipé, esta evaluación es falible: "No hay un examen que determine al cien por ciento la estabilidad de una persona. No se puede predecir su comportamiento, no hay seguridad de que la persona evaluada pueda cometer en el futuro un homicidio o un suicidio, su accionar dependerá de la situación que ese momento esté pasando", dice el especialista.

El psiquiatra Eric Medina del Reina Sofía tiene la misma opinión: "No podemos ser videntes, la gente suele actuar de acuerdo a las circunstancias". Incluso, hay psicólogos que opinan que una persona con rasgos de psicopatía podría colarse fácilmente, se podría desenvolver bien en la entrevista, dar las mejores respuestas y ser declarado apto para poseer un arma".

Una evaluación más profunda es una de las soluciones que plantea Cutipé. El doctor sostiene que se debe desarrollar una base de datos con más antecedentes personales como, por ejemplo, la historia familiar del evaluado. Por su parte, la psicóloga Rodríguez plantea, incluso, que la entrevista tome más tiempo y que se repita hasta en tres oportunidades, así se tendrá más opciones de conocer a la persona.

Además, las personalidades peligrosas pueden pasar el filtro por otros huecos del sistema: las falsificaciones. Solo en los últimos dos años, Sucamec detectó 642 certificados de la prueba psicométrica fraguados. Otro vacío es que no existe un protocolo único. Es decir, cada policlínico decide los tests que tomará. El Reina Sofía, por ejemplo, toma, además de las pruebas citadas, el test La persona con arma del psiquiatra peruano Luis Morocho. Este examen no fue incluido en nuestra evaluación.

Igor Grimaldo dice que no fomenta el armamentismo civil, no está de acuerdo en que en cada casa limeña haya un arma, pero insiste en que tiene derecho a defenderse dentro de los límites de la ley.

Por su parte, el psiquiatra Yuri Cutipé, pacifista, dice que se debe alentar el desarme: "No hay ninguna seguridad de que los seres humanos podamos controlar un arma tan letal".