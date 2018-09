Que el cine salve a la ʻreinaʼ

A medida que se acerca el estreno de Bohemian Rhapsody, la Queenmanía crece en las redes. En los últimos días, Freddie Mercury ha recibido una investidura póstuma: ser catalogado como la mejor voz de todos los tiempos. No es una opinión antojadiza, explican decenas de portales con un copy-paste descarado. La ciencia lo dice, sostienen cerrando filas.

Y es cierto en parte. Se basan en un estudio publicado en el 2016 en la revista Logopedics Phoniatrics Vocology. Sin embargo, las investigaciones conjuntas del Laboratorio de voz de la Universidad Palacky de la República Checa, el Departamento de Otorrinolaringología del Instituto Karolinska de Suecia, y el Centro de voz de Estocolmo, también de Suecia naturalmente, llegan a reveladoras conclusiones sobre el frontman, pero no lo comparan ni sitúan como el cantante máximo de la historia.

¿Estrategia marketera de los productores? No sería raro. ¿Travesuras de algún fanático desde una redacción? Es probable. Sea como fuere, la corona le pertenece a Mercury de algún modo. En el 2009, la revista británica Classic Rock le concedió el mismo premio a dedo. Y alguna vez el cantante del mostacho arrasó con una encuesta del diario The Sun que tuvo la pretensión de hallar al Dios supremo del rock.

Titulado como “Freddie Mercury: análisis acústico de frecuencias fundamentales de habla, vibrato y subarmónicos”, los científicos sometieron a estudio al vocalista, tanto en su discografía de Queen como en su faceta de solista. Los resultados, a casi tres décadas, sorprenden: era barítono y no tenor, como se daba por descontado; la velocidad de sus cuerdas vocales estaba muy por encima del promedio (era de 7.04 Hz mientras lo usual es que fluctúe entre 5.4 Hz y 6.9 Hz) y producía sonidos guturales con los pliegues ventriculares de la laringe (se les llama pliegues falsos pues en teoría solo sirven para proteger a los pliegues vocales) tan inusuales que son comunes en poblaciones de Asia Central. Mercury era lo que se dice, coloquialmente, un cantante de garganta de Tuva. Natural y salvaje.

Bohemian Rhapsody

La vida de Freddie Mercury era una historia en espera de autor desde hace mucho. Los ingredientes sobran: inseguridad respecto a su físico, particularmente a sus cuatro dientotes incisivos; desfachatado en público y en privado (sus fiestas son mitológicas), pero a la vez era un fugitivo de las entrevistas; le costaba leer música, pero componía con su piano; no había estudiado canto pero su timbre era una fuerza de la naturaleza; nació en un paraje insólito como Zanzíbar, una isla de Tanzania, pero fue adoptado por el Reino Unido y luego por el mundo; grabó con David Bowie y estuvo a punto de hacerlo con Michael Jackson; Barcelona, su dúo con la española Montserrat Caballé, fue el himno de los Juegos Olímpicos de 1992; uno de sus éxitos como We are the Champions es la banda sonora del torneo de clubes más competitivo del mundo como es la Champions League; y, desde luego, además de todo eso tuvo la coronación fatídica de las leyendas: una muerte temprana y dolorosa.

Infectado por el virus de inmunodeficiencia adquirida, desde mediados de los ochenta, cuando los tratamientos eran escasos y la enfermedad un tabú, Mercury mantuvo en secreto sus dolencias hasta el 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte a los 45 años.

Coproducida por GK Films, TriBeca Productions, New Regency y Queen Films, el biopic sufrió variaciones constantes, desde que el proyecto de Bohemian Rhapsody (como uno de los hits más enigmáticos y fatalistas de la banda) arrancó en setiembre de 2010. Desfilaron tantos Mercury como directores.

El primero de ellos: Sacha Baron Cohen, comediante y productor londinense, muy similar al vocalista de Queen por sus bigotes de Borat Sagdiyev, un periodista de Kazajistán. Se rumoreó a Daniel Radcliffe, quien dio vida a Harry Potter, como también a Dominic Cooper, famoso por su participación en la versión cinematográfica del musical Mamma Mia!

Para finales del 2013, el director inglés Dexter Fletcher se inclinó por el británico Ben Whishaw, reconocido por sus papeles en Hamlet y El Perfume. Todo parecía oleado y sacramentado, pero en marzo del 2014 Fletcher renunció alegando diferencias creativas.

En setiembre del 2017, luego de contratar a un nuevo guionista (Anthony McCarten) y de decidirse finalmente por el estadounidense Rami Malek para encarnar a Mercury, el rodaje inició bajo la dirección de Bryan Singer. Avalado por Valkiria, X-Men y Superman Returns, era indudablemente el pisotón más fuerte de su carrera.

Pero la cronología no dejó de ser accidentada: tres meses después, el 4 de diciembre del 2017, Bryan Singer fue echado a patadas elegantemente a través de un comunicado debido a "comportamientos no profesionales". Singer había faltado más de la cuenta y, por si fuera poco, había tenido más de una discusión con Rami Malek, el protagonista.

A los dos días, Dexter Fletcher fue nombrado como el flamante y definitivo director de Bohemian Rhapsody tres años después de haber abandonado el proyecto.

Estreno en Wembley

"Es una vergüenza que la gente haga críticas tras un minuto de trailer. No es nuestra intención alejarnos de su enfermedad y su sexualidad. Lo hemos manejado con mucha delicadeza", dejó por sentado Rami Malek frente al cargamontón en redes sociales.

¿Qué había sucedido? A muchos, el avance de Bohemian Rhapsody les parecía de lo más pacato pues no abordaba su identidad gay, así como tampoco sus grandes fiestas, como la de 1985, en Múnich, Alemania, donde celebró su cumpleaños con lanzallamas, enanos y drag queens. Lo cierto es que el segundo trailer ha calmado a la Queenmanía. Y, por defecto, a Malek.

“Lo más importante fue reconocer su atrevimiento y su vulnerabilidad. Me atrapó su sentido de la travesura”, dijo el protagonista de la serie Mr. Robot.

En el estreno, por fortuna, no ha habido titubeos ni reveses: el avant premier será el 23 de octubre en el auditorio principal del estadio Wembley, donde en 1985 Queen ofreciera su concierto más mítico: el Live Aid donde en 20 minutos hicieron delirar a 85 mil almas.

La audiencia cabía en la palma de su mano. Menudo reto para Bohemian Rhapsody. Esperemos que el cine salve a la reina (R. G.).