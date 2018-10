Qarla Quispe: Mis polleras son como un lienzo

Con 33 años ha logrado poner la moda de las polleras en distintas partes del mundo, incluyendo países de Europa y Asia. Es dueña de la marca Warmichic y nos comenta que sus colecciones buscan empoderar a las mujeres y hacer cosmopolitas a sus polleras.

¿Cómo te sientes al cruzarte con mujeres que usan tus vestidos?



Su uso se ha normalizado, y me siento muy feliz porque he cumplido un gran objetivo que no es solo mío, sino de muchas personas que aman el arte popular y las tradiciones del Perú. Esto es saber que lo que se hace acá es tan importante como lo que se hace en otros países. Ahora podemos ir a una boda u otro evento, hasta el más elegante de todos, y ver a una persona con una pollera.



¿Cómo nació tu interés en el tema?



Se inició en la Escuela de Bellas Artes con un proyecto de dibujo. Yo empecé a indagar el tema de la vestimenta andina. El lugar más cercano para poder investigar era Huancayo, que, por otra parte, es la tierra de mi abuelo, y hacia allá me dirigí.



¿Qué significan para ti las polleras Warmichic?



Yo empecé a usar las polleras como mi formato, como un pintor utiliza un lienzo, las utilicé para expresarme. Me preocupan el racismo y la discriminación hacia la mujer andina en el Perú, y es por eso que me atreví a hacer un cambio y empezar a darle un giro a la moda desde una perspectiva única, sin razas ni límites, solo vistiendo elegante sin perder los orígenes. De ahí el nombre: “warmi", que significa “mujer”, y “chic”, “fashion”, “elegante”.



¿Qué tan lejos han llegado tus prendas?



Han llegado hasta Jordania. Una mujer de allí me preguntó si la pollera combinaba con un accesorio nativo de su país. Me gusta saber que las polleras del Perú están siendo usadas con atuendos de otras culturas; eso es muy importante.



Otra de las mujeres que me han sorprendido es una novia peruana que se casará en África y desea llevar sus prendas hasta allá. Ella me comentó que su familia es de Huancavelica y que quiere que el diseño de las prendas tenga elementos de ese departamento. Y es bonito, porque es uno de los momentos más importantes de su vida y ha encontrado una manera de sentirse identificada, única, sin perder la cultura de sus ancestros.



¿Qué mensaje les darías a las mujeres que tienen ideas de emprendimiento?



Cuando tenemos una idea siempre pensamos en la retribución rápida, pero, por ejemplo, a mí me ha tomado dos años explorar todo esto con cero retribución. Sí me importaba el dinero, porque soy una persona que, como todas, tiene sus necesidades, pero lo principal es saber que las cosas que diseño tienen un propósito, que las hago por una razón. Warmichic está para que jamás olvidemos que cada persona tiene un rasgo especial que la define, que eso es nuestro y que podemos vestir y reivindicar nuestra identidad con orgullo.

Dato

Encuentra los diseños de Warmichic en av. Larco 345 Tda. S27 (Galería Multicentro) o búscalos en Facebook, Instagram y Pinterest.