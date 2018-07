Perú Negro: Viaje a las raíces

No despegar la vista del machete.

La indicación que esta tarde remarca una y otra vez Eder Campos, el director artístico de Perú Negro, el ballet afroperuano por excelencia, a una treintena de muchachos es sostener un filudo machete, no quitarle los ojos de encima, y a la vez mover las caderas, los hombros, y la cabeza con gracia.

Una recreación remota de sus antepasados. Un homenaje a aquellos cuerpos esclavizados que supieron liberarse de sus cadenas golpeando maderas, sacudiendo el suelo, y entonando sus penas, con ingenio, sarcasmo y sentimiento.

En el segundo piso de un espacio cuyo techo ha sido tapizado por cartones de huevos, en San Miguel, donde antes hubo un estudio de grabación y ahora funciona la academia de baile de Eder, ensaya la nueva generación de Perú Negro.

Una camada inexperta pero entrenada. Hace un año y medio, el nieto de Ronaldo Campos, fundador de la agrupación, lanzó una audición abierta donde el único limitante era la edad: entre 14 y 23 años. Una edad propicia para formar y pulir.

Seleccionaron 44 muchachos de 150 participantes. Durante nueve meses, primero en La Victoria y luego en este local, recibieron clases de técnica, danza contemporánea y afroperuana, por supuesto. Quedaron apenas 18. Los nuevos rostros de "Mis raíces. Una historia por contar", el espectáculo celebratorio por los 49 años, en una única función, el 25 de julio, en el Gran Teatro Nacional.

El nombre del show es alusivo al primer disco de esta asociación cultural nacida en la peña El Chalán, bajo el madrinazgo y la buena estrella de Chabuca Granda. La misma que empezó ensayando a pata pelada en el callejón del Buque, en Barrios Altos. Y que ha persistido en el tiempo, preservando las tradiciones de la negritud, de generación en generación, como una gran familia.

Eder escribió esta puesta en escena en pared con el investigador afroperuano Luis Paredes, quien puso su tesis universitaria como base. El resultado es un espectáculo, con 37 artistas, que narrarán la historia de la comunidad afro desde el sincretismo religioso, sus duras jornadas de trabajo en el campo, y sus padecimientos durante la esclavitud. Lamentos rítmicos en clave de quijada, cajita y cajón.

Desde sus inicios, Perú Negro ha contado esta misma historia, bajo distintas miradas, y episodios. Y lo ha hecho de manera literal, pues el poeta César Calvo, su primer guionista, recitaba versos antes de cada danza.

La presencia de Calvo

Con el tiempo, el baile y el canto coparon todos los actos, desplazando a la palabra. Método que retornará en 'Mis raíces', para ponerla en valor, en la voz de Alejandro Villagómez, juanelo para más señas.

El guiño a Calvo será explícito al final del show, cuenta Eder, pues adaptarán uno de sus versos a una canción. Una de tantas sorpresas.

La principal son dos hombres, hermanos por parte de padre: Rony y Marco Campos, los hijos de Ronaldo, el líder desaparecido en el 2001, quienes observan los ensayos, con extremada atención.

O sea, se aseguran de que la nueva camada no le pierda la vista a sus machetes mientras se contornean con sabrosura.

Para Rony, quien cogió la batuta cuando falleció su padre, es un asunto vital. En marzo de 2017, un mes después de cumplir 53 años, sufrió un infarto cerebral que paralizó la mitad de su cuerpo, y con ello una de sus manos. La derecha que tantos gritos ha despertado en innumerables cajones, y cueros en general.

"Por fortuna me agarró el cuello pa' abajo. Si no, me quitaba el habla", dice serio. Su médico de cabecera le ha prohibido mantenerse en el ambiente musical. Un pedido que cualquiera cumpliría, menos él. "Nací para esto. Es mi vida", asegura Rony, frotándose el antebrazo derecho, orgulloso de su piel. Su presencia, por ahora, da para una pincelada, advierte.

En 'Mis raíces', Rony se reunirá en un escenario después de años con su hermano Marco, ya se ha dicho, y 'Lalo' Izquierdo, uno de los cuatro fundadores que aún viven.

Bailarín exquisito, dueño de una plasticidad rítmica inigualable, Izquierdo quien ya bordea los 80 años se ha dedicado en los últimos tiempos a transmitir sus saberes en Cañete, la capital del arte afroperuano. Por estos días se encuentra en Argentina dictando un taller. Y con casi tres cuartos de siglo encima.

A finales de los noventa, cuando unos inescrupulosos los estafaron en una gira en Venezuela y el grupo se partió en dos, Izquierdo fue uno de los que se quedó en tierras llaneras. Hoy vuelve a ponerse las cadenas para ser viento.

"Nosotros hemos gozado de la pureza. Ahora se juntan para escuchar timba", se vacila Marco Campos, desde su esquina.

Eder salta y aclara: "No está mal fusionar ritmos. Lo malo es confundir al público, y decirles que eso es lo tradicional".

Perú Negro ha sido cantera y, por lo tanto, opta por plegarse a las costumbres. Una diferencia que se hace cada vez más notoria en relación a las agrupaciones recientes.

"Ahora no importa el color ni el precio. Todos hacen lo que hizo Perú Negro en su momento, y encima sin respetar", se queja Rony.

Quizá la gran revolución de Perú Negro, en vísperas de su medio siglo, haya sido unir la percusión de cueros con la música afroperuana. Es decir, el bajo, las congas y el bongó con el cajón.

Pero de ahí en más todo ya está escrito, dice Eder quien como su abuelo Ronaldo diseña las coreografías a mano, en un cuaderno rojo.

Hay otras tradiciones que se mantienen. Algunas aptas para contarse, como los tanganazos de pisco que beben antes de salir a escena. Una forma hasta ahora insuperable de calentar a los bailarines, y ahuyentar cualquier temor.

De pronto, se suman al ensayo dos jovencitos que apenas y superan los veinte años: Waldir y Julio, dos bailarines cañetanos que se vienen desde su tierra para ensayar.

" Solemos hacer una 'chanchita' para su movilidad. A veces se quedan en mi casa, tal y como obraba mi abuelo con otros miembros de su elenco. Es lo que Perú Negro siempre ha hecho: manejarse como una familia", apunta Eder.

Nominados en tres ocasiones al Grammy, y con cuatro discos grabados, Perú Negro no cuenta con un local propio, y sus presentaciones han disminuido, lamentablemente, en los últimos años. Esta nueva generación tiene el encargo que Ronaldo Campos le confió a Rony, y que ahora Rony le ha transmitido a Eder: que Perú Negro no muera nunca.

Que suenen los tambores.