“Estoy viviendo el fútbol intensamente otra vez. He revivido”

Un día sin mundial, en época de mundial. Después de quince días, el viernes el planeta descansó del fútbol. Del más virtuoso, que se practica cada cuatro años. Para Sergio Ibarra no fue un día triste. Después de comentar cuatro partidos diarios, en su nueva faceta televisiva, el 'Checho' vio jugar a su hijo Facundo, de 16 años, en la Liga de Surco. Un '9' como él. En las próximas dos semanas será imposible: arrancaron los octavos de final de Rusia 2018.

Tu debut como comentarista en el mundial ha sido redondo. Has conectado con la gente muy rápido. Hasta han convocado una marcha en Facebook para exigir que seas un comentarista vitalicio.

(Risas) No esperaba todo esto. Mi primera reacción fue dudar cuando Fabricio (Torres del Águila) me planteó la posibilidad. No sabía si iba a estar preparado para estar al frente de un programa. Me costaron los primeros días. Pero me alegro de que las cosas estén saliendo bien. Las marchas, las vibras y los mensajes no se compran con nada.

Se puede decir que Fabricio fue tu Ferrando entonces…

(Risas) Sí, él me llamó. Y luego 'Coqui' Gonzales, gran amigo, me explicó este mundo de la televisión. Por fortuna, me tocó un compañero como Christian Hudtwalcker, un tipo tan inteligente y que a pesar de no ser tan futbolero capta todo muy rápido.

¿Te ha sido complicado serenar tu pasión para analizar los partidos? Como jugador y técnico has sido bastante temperamental.

Claro. Es difícil estar en un set, enfrentar varias cámaras, que te hablan al oído desde el switcher. Pero la pasión no la he perdido. Y trato de ponerle mi onda.

La otra vez te agarraron desprevenido y se te salió una lisura al aire en el Alemania-Corea.

Le anularon un gol a los coreanos y se me salió la del técnico: "¿qué cobras oe, narigón?". No sabía que el micro estaba abierto. Pero gracias a Dios la gente lo ha tomado con simpatía. El fútbol es así. Si no lo vives, no sirves para él.

Hace dos meses saliste del Cienciano luego de una goleada ante César Vallejo, en el Cusco. Ese cliché de que el fútbol da revancha se cumple contigo.

Después de haber preparado el proyecto desde diciembre, dando todo de mí, los directivos me sacaron por un resultado. Obraron mal. Fue muy duro para mí, pero llegó esta oferta. Estoy viviendo el fútbol intensamente otra vez. He revivido.

¿Quiénes son tus referentes como comentaristas deportivos??

Cuando era chico me gustaba mucho Eduardo Macaya Márquez. De los de hoy me parece interesante, Diego Latorre. Es un comentarista que ilumina. Sabe de fútbol y además lo ha jugado.

Ya que lo mencionas aún es muy difícil trasladar eso a la realidad peruana. Salvo Maestri, Uribe y Del Portal, los exfutbolistas que comentan con acierto y carisma no abundan.

Precisamente, me han dicho que estoy funcionando porque mis comentarios son futbolísticos. Explico lo que sucede y le sumo mi chispa.

Es revelador que no me hayas mencionado a nadie de aquí cuando te pregunté por tus referentes.

No he podido seguir mucho a los de aquí. Me he ido de frente a los argentinos. Pero hay comentaristas interesantes como Flavio Maestri y Vicente Cisneros. De todos se aprende.

¿Cómo está nuestro nivel en esa cancha en relación a las producciones extranjeras, como ESPN y FoxSports que ya tienen sede en Perú?

Respecto a Argentina me parece que nos falta un poco. Estoy seguro que los comentaristas se pulirán, y habrán más apariciones.

Lo que sucede a menudo es que los comentaristas repiten lo que uno acaba de ver.

Claro, eso no es. Eso ya lo hizo el narrador. Al comentarista le corresponde darle otra dimensión a los hechos. Otra lectura en base a su óptica.

Latina a través de su app ha incluido a un panel de mujeres que comentan el Mundial. Pero es un esfuerzo solitario todavía. ¿Por qué al fútbol le cuesta todavía ser inclusivo?

Es lamentable. Las he escuchado, y lo hacen muy bien. La mujer también merece su espacio, pero el machismo, aquí y en todos lados, las ha dejado de lado. Y están errados. Las mujeres sí pueden comentar. No hace falta que hayan jugado, si leen bien los partidos, manejan los términos y se saben hacer entender. Estaría bueno sumar más mujeres comentaristas.

En Fox Sports Perú, por ejemplo, hay una chica que solo lee los tuits.

Ah, no, no lo he visto. No me ha dado tiempo. Pero me mantengo en lo dicho.

Ahora que arrancan los octavos de final, ¿quiénes son tus candidatos?

Los candidatos suelen ser los que ya han ganado mundiales. Pero en Rusia ha habido muchas sorpresas. Te lanzo cuatro. Inglaterra pues le ha tocado un camino con equipos más accesibles. Brasil es otro, porque ha despertado el tridente que tenía detrás de Gabriel Jesús. Bélgica me gusta. Y el otro puede ser España.

Argentina no viene bien. Probablemente, cuando esta nota se publique, ya haya sido eliminada por Francia. ¿O le ves alguna chance?

Posiblemente. No viene bien porque no tienen afinidad con el técnico. Sampaoli está errado en muchas cosas. Los jugadores lo saben y aún no agarran su idea de juego. Si bien es cierto en el último partido mejoraron en actitud, en el juego todavía están en deuda. De la forma que clasificaron capaz tenga un plus en la parte anímica, y teniendo a Messi cualquier cosa puede pasar.

Aun perdiendo su última oportunidad de ganar un mundial, ¿Messi es el mejor jugador de todos los tiempos?

A él no le hace falta ganar un mundial para demostrar lo monstruo que ha sido. Por ahí Maradona, Pelé le hacen la pelea en su tiempo, pero individualmente es el mejor de la historia.

Los argentinos todavía no entienden que nunca será un líder. Un líder como Maradona.

Creo que están equivocados. Para ser líder no hace falta gritar, tirarle la camiseta a la gente o colgarte de un alambrado. Hay líderes callados que con una mirada te pueden llevar a ganar una Copa. Los líderes son los que dan el ejemplo.

¿Entonces para ti Messi es un líder?

Sí, claro. Si no, no habría jugado tantas finales. Es un líder que todos lo siguen con su presencia. Están pendientes de lo que hace. Como te digo, no hace falta pegar una puteada.

Está la imagen de Maradona haciendo todo eso.

Como jugador fue espectacular. Pero putear no te hace líder. Dominar un vestuario con solo la presencia. Hubo más líderes que Maradona, como Matthaus o Buffon.

¿En tu época de jugador tenías cábalas?

No, no me dejaba llevar por eso. Trataba de hacer lo mejor y para eso me preparaba. Tenía la mentalidad de Cristiano Ronaldo, de ser el mejor en su puesto. Cuando jugaba dentro de mis posibilidades también trataba de serlo. Me metí en la cabeza que tenía que ser goleador en cada equipo que jugara. Y se dio. Cuando quedé cerca de ser el goleador histórico también, y lo conseguí.

Te preguntaba lo de las cábalas porque pareciera que el baile del bastón lo es.

(Risas) Cuando fui a jugar con el Boys a Áncash, en el 2007, había un tío de la barra del Sport Áncash que me insultaba. “Checho, viejo de mierda. Retírate, anciano”, me decía. Se me había prendido. Felizmente le hice un gol al Áncash. No lo pensé y corrí hacia él, y se me ocurrió el baile del bastón. “Aquí está el viejito”, le dije. Lo hice en varios lados. Pegó como un festejo.

Lo hiciste hace poco para pagar una apuesta, pero vi que uno de los reporteros lo ha puesto como un reto en Rusia.

Imagínate. Es algo muy lindo porque me marcó.

¿No te incomodaría usar un bastón, dentro de muchos años, cuando sea necesario?

No, para nada. Siempre que sea algo positivo para adelante. Es bueno reírse de uno.

Cerremos con la selección peruana. ¿Qué nos faltó para clasificar a octavos?

Gol. No hay otra. Perú fue atrevido, tuvo idea de juego. Los jugadores sobresalieron pero no entró. Y cuando no entra te tienes que regresar.

Paolo no llegó en sus mejores condiciones. Y salvo Ruidíaz no asoma un reemplazante indiscutible. Hay una carencia allí.

Una carencia enorme. Somos un país al que le falta el gol. Si hay preparadores de arqueros deben haber un preparador de goles. La definición se entrena, y mucho. Cómo cabecear. Cómo crear espacios. Tiempo y distancia. Si le vas a dar con el parietal o con la frente. Todo eso se trabaja.

Hablando de delanteros, ¿es verdad que te vocearon en la época de Markarián para integrar la selección?

No, para nada. Nunca tuve la oportunidad. En el 2004, Juvenal Silva me dijo que habían preguntado por mi pasaporte pero eso fue lo más cerca que estuve. Nunca me llamaron.

Se te quedó la espina, porque hiciste los méritos al ser el goleador histórico del fútbol peruano.

Me nacionalicé en 1999 en el Sport Boys. Al ver tantos nacionalizados como Ibáñez, Tempone, Julinho, Balerio se generó en mí una ilusión. Pero los técnicos nunca me dieron una chance. Ser el goleador histórico fue lo mejor de mi carrera, y me fui con la frente en alto del fútbol.

¿Qué te pareció el recibimiento de la selección en el aeropuerto?

Lo mejor que ha tenido el Perú en este mundial ha sido la gente. Estadio lleno en los tres partidos. No me sorprendió el recibimiento. El hincha peruano, sufrido, lo gozó mucho. Se merecía un mundial después de haber esperado tanto.

¿No crees que nos excedimos un poco? Te lo digo por esa frase que lanzó Oblitas de que no deberíamos festejar las derrotas si queremos alejarnos de ellas.

Oblitas dijo eso cuando el periodista le preguntó si la Federación iba a hacerle un reconocimiento. Pero el aliento del público está por encima de todo. No puedes quitarle la alegría a la gente. Una cosa es la gente y otra muy distinta la Federación, los políticos y la prensa. De eso habló Oblitas, y estoy de acuerdo con él.

Después del 15 de julio cuando acabe el mundial, ¿te seguiremos viendo en pantallas? No me mandes a hablar con tu agente, por favor.

(Risas) Me gusta mucho lo que estoy haciendo, y si se presenta la oportunidad seguramente. Pero no depende de mí, papi.