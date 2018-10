Carlos Freyre. el hombre que habla de la guerra

Esta novela empezó a definirse el día que el escritor Carlos Enrique Freyre conoció a quien se convertiría en su personaje principal. Era un oficial del ejército, en retiro, que vivía en las historias que se contaban de él y en la memoria de la gente a la que ayudó y no lo ha olvidado: el oficial Amador Ocampo. Ese soldado existe, aún camina entre nosotros y tiene el mismo nombre.

"Me lo presentaron y cuando lo vi, me di cuenta de que era un hombre que había vivido mucho. No me refiero a que era un anciano, sino a alguien que ha visto muchas cosas", dice Freyre. Y a ese oficial la gente lo recuerda en Sivia, valle del Vraem, porque los libró de la presencia de Sendero Luminoso en la zona y trazó los caminos que los conectaron con el resto del país.

Como la de Amador Ocampo, son múltiples las historias que componen La guerra que hicieron para mí, una novela de largo aliento en la que Freyre habla del terrorismo que apareció en los 80 y de sus remanentes que todavía subsisten en el Vraem, aliados con el narcotráfico. Son historias que conoce por experiencia propia o le fueron contadas por sus propios protagonistas.

Ocurre que Carlos Enrique Freyre es escritor pero también comandante del Ejército y ha combatido en esos lugares. Por eso puede contar con verosimilitud y conocimiento una historia –ambientada en varios tiempos y lugares– en la que ha volcado muchas de las experiencias vividas en los frentes de combate y que, por ello, atrapan al lector desde las primeras líneas.

"Había quienes pelearon con el MRTA en la selva norte y central, y los que lidiaron con Sendero Luminoso en el Huallaga y el Ene y Mantaro, y los que estuvieron en el conflicto del Cenepa con el Ecuador. La mayoría de estos instructores eran hombres vividos, construidos a tajo abierto y tan crudos que albergaban entre sus pertenencias fotografías de muertos propios y ajenos, para que sus memorias no los traicionen y se olviden que vivieron muchas penitencias", se cuenta, por ejemplo, al inicio de la novela.

Freyre ha construido su novela como un gran fresco, con varias líneas narrativas, diferentes escenarios y personajes múltiples. "Las ficciones parten de las realidades. Hay personajes que construí basándome en uno o varios individuos. Y el trasfondo de la novela es demostrar también que todos estamos unidos por un vínculo invisible", explica el autor. "¿Cuánto hay de ficción y de realidad en tus novelas sobre el Ejército?", le preguntamos. "Fifty, fifty", afirma.

Disciplina de escritor

Carlos Enrique Freyre ha publicado El fantasmocopio (2010), Desde el valle de las esmeraldas (2011), El semental (2012), El último otoño antes de ti (2015) y Maxente (2016). Este año reaparece con La guerra que hicieron para mí y es difícil entender de dónde saca tiempo para escribir y publicar con tanta regularidad. "El Ejército te da disciplina y escribir es otra forma de la disciplina. Lo más afectado es mi sueño. Pero aprovecho el tiempo en la noche y también hay horas en la vida militar en que puedo hacerlo. Escribo en aviones, en helicópteros de carga, en donde se pueda", cuenta.

Con esta nueva novela, el autor también le ha dado voz a los soldados de a pie, a los militares que en verdad han cumplido su deber en aquellos lugares donde la presencia del Estado y la autoridad es puesta en duda por el terrorismo y el narcotráfico, que hoy actúan como aliados. Sus personajes tienen densidad humana, lucen reales y se mueven con naturalidad en una historia de prosa fluida y envolvente.

Freyre escribió antes una novela con similares escenarios: Desde el valle de las esmeraldas, un éxito editorial que ya lleva varias reediciones. También ha sido autor de En honor a la verdad, documento considerado la versión oficial del Ejército sobre la violencia que vivimos desde la aparición de SL. "No soslayamos los errores que se cometieron porque le hubiera quitado valor a la versión, pero también se tenía que rescatar a mucha gente que realmente cumplió con su deber", comenta.

Eso hace también con su narrativa de ficción sobre el Ejército. Escribe con tanta veracidad sobre los hechos y los sentimientos de sus personajes que muchos camaradas de armas que han leído sus relatos le han dicho seriamente: "Esta es mi historia". Y no hay mejor premio para un escritor.

•Presentación en la FIL

La guerra que hicieron para mí se presenta en la Feria del Libro el 28 de julio, 6 p.m. en la sala Blanca Varela.