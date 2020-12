DolarToday: precio del dólar este martes 1 de diciembre del 2020 en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela hoy martes 1 de diciembre del 2020, según la página del DolarToday se encuentra en 1.214.053,74 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Comparando el tipo de cambio en Venezuela de ayer 30 de noviembre, se mantuvo en 1.214.053,74 unidades según el portal DolarToday.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 1.214.053,74, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 6.070.268,70 10 USD Bs. 12.140.537,40 20 USD Bs. 24.281.074,80 50 USD Bs. 60.702.687,00 100 USD Bs. 121.405.374,00 500 USD Bs. 607.026.870,00 100 USD Bs. 1.214.053.740,00

El precio del dólar hoy martes 1 de diciembre del 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S. 1.006.160,93

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó con la falta de alimentos para quienes no participen en las cuestionadas elecciones legislativas del 6 de diciembre.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, dijo en un acto de campaña en el estado Bolívar, sur de Venezuela.

El considerado como número dos del chavismo llegó al acto entre abrazos de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que lo jalearon, hablaron a escasos centímetros y palmearon sin respetar ninguna distancia de seguridad. Algunos incluso no llevaban tapabocas.

Ya en el estrado, clamó que las elecciones del 6 de diciembre son una venganza contra la oposición que ganó con rotundidad los anteriores comicios de 2015 y que “le hizo daño al país”.