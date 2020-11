Dolartoday | Dólar Monitor | El precio del dólar hoy jueves 5 de noviembre de 2020 en Venezuela, según la página del DolarToday se encuentra en 530.472,95 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

Dolartoday: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 530.472,95, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 2.652.364,75 10 USD Bs. 5.304.729,5 20 USD Bs. 10.609.459 50 USD Bs. 26.523.647,5 100 USD Bs. 53.047.295 500 USD Bs. 265.236.475 1000 USD Bs. 530.472.950

Monitor Dólar: promedio del precio del dólar

El precio del dólar hoy jueves 5 de noviembre de 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S. 517.528,46.

Histórico Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

Noticias de Venezuela

Durante la jornada del miércoles 4 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro rehúsa entrar en el “problema electoral” de EE. UU. y pide reciprocidad

El mandatario venezolano, señaló que no emitirá opinión alguna sobre las elecciones estadounidenses, la cuales todavía no arrojan un claro vencedor.

Del mismo modo, Maduro solicitó reciprocidad de cara a las votaciones legislativas que Venezuela celebrará el próximo diciembre.

“Estados Unidos está lidiando con su problema de sus elecciones (...) no nos metemos, yo no me meto, Estados Unidos está lidiando con su propio problema electoral”, dijo el presidente venezolano durante una alocución televisada.

Con información de EFE.