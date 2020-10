Dolartoday | Dólar Monitor | El precio del dólar hoy jueves 29 de octubre de 2020 en Venezuela, según la página del DolarToday se encuentra en 500.116,38 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

Dolartoday: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 500.116,38, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 2.500.581,9 10 USD Bs. 5.001.163,8 20 USD Bs. 10.002.327,6 50 USD Bs. 25.005.819 100 USD Bs. 50.011.638 500 USD Bs. 250.058.190 1000 USD Bs. 500.116.380

Monitor Dólar: promedio del precio del dólar

El precio del dólar hoy jueves 29 de octubre de 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S. 507.585,32.

Histórico Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

Noticias de Venezuela

En la jornada del miércoles 28 de octubre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que era una “buena idea” comprar misiles de largo alcance a Irán en medio de una rueda de prensa para los medios internacionales.

En agosto pasado, el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la compra de armas por parte de la administración de Maduro.

“Dije que no era así, pero Venezuela puede comprar armamento al país que le dé la gana. Dije que me parecía una muy buena idea y por qué no. En su momento veremos la oferta iraní”, expresó Maduro sobre el comentario de su par colombiano.

En la misma rueda de prensa, Maduro se refirió a la salida de Leopoldo López de la Embajada de España en Caracas. “Leopoldo López se va a España derrotado por las fuerzas revolucionarias. Está huyendo de una sentencia firme, de un juicio al que él mismo fue y se entregó”, sentenció. Del mismo modo, amenazó al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asegurando que podría terminar en España con López y que después de ello “nacerá una nueva oposición de Venezuela”.