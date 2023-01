¿Por qué la ‘U’ decidió no jugar en Liga 1 si puede transmitir sus partidos por GolPerú?

Los equipos Universitario de Deportes, Alianza Lima, Cienciano, FBC Melgar, Sport Boys, Municipal, Cusco FC y Binacional anunciaron en conferencia de prensa que no participarán en la Liga 1-2023 hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar que suspende los contratos que tienen con el Consorcio del Fútbol Peruano (GolPerú) sobre la transmisión de sus partidos. Sin embargo, la decisión sorprende por parte de algunos clubes, como la ‘U’, el ‘Muni’ y los rosados, ya que sí tienen el permiso de la Federación para pasar sus duelos por el mencionado canal.

“La FPF mantiene su posición de respetar que los clubes Universitario, Carlos Mannucci, Sport Boys y Deportivo Municipal transmitan sus partidos de local de la Liga 1 a través de la señal de GolPerú”, indica el último comunicado de la entidad, que fue emitido el 16 de enero del 2023. En ese sentido, ¿cuáles son los motivos que llevaron a los cremas a no participar en el campeonato local? Jean Ferrari se manifestó al respecto.

Comunicado de la FPF. Foto: FPF

¿Por qué Universitario decidió no jugar en Liga 1 si puede transmitir sus partidos por GolPerú?

Por medio de sus redes sociales, el administrador de la ‘U’, Jean Ferrari, reveló por qué se unieron a la postura de los otros equipos, incluido Alianza Lima. El exfutbolista manifestó que velan por los intereses de la institución merengue:

“Peleamos por un mejor contrato por derechos de TV, el cual nos puede apalancar para el pago de la deuda total”

“Ya en el fuero civil, quien decide es un juez y no un comunicado”

“La FPF debe retirar la medida cautelar”

“Sin TV se irán nuestros auspiciadores”.

Publicación de Jean Ferrari. Foto: Twitter

Sobre el segundo punto, Ferrari se volvió a referir: “Hago énfasis en el punto 2 de lo explicado. Una medida cautelar no la decide la FPF, la medida cautelar no hace distinción y quien la ordena es un juez. Un comunicado no resuelve nada. Esperamos que levanten la medida cautelar”.

Publicación de Jean Ferrari. Foto: Twitter

Asimismo, compartió el texto en mención que interpuso la FPF. “Nosotros velamos por la ‘U’”, remarcó.