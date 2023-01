Alex Valera con futuro casi definido: regresaría a Universitario para buscar la estrella 27

Universitario y Alex Valera volverían a unir sus caminos este 2023 luego de que meses atrás tuvieran que separarse por una oferta que el delantero aceptó por parte de Al-Fateh y tuviera que partir al fútbol extranjero. A pocos días del inicio de la Liga 1, la ‘U’ podría sumar una nueva carta para la parte ofensiva, pensando también en la Copa Sudamericana. A pesar de que en horas de la tarde de este martes 10 de enero se conociera el interés de un equipo argentino por el jugador, la prioridad la tendrían los merengues.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el deportista de 26 años tendría negociaciones avanzadas para su regreso a Ate. ¿El objetivo? Conseguir la ansiada estrella 27 para los cremas. Su fichaje dependerá de cómo se desarrollen las conversaciones, pero todo sería cuestión de tiempo para que salga ‘humo blanco’.

“Todo muy avanzado para que Alex Valera vuelva a ser jugador de Universitario Deportes. Próximas horas claves para cerrar todo”, dio a conocer el comunicador en el programa “PBO Campeonísimo”.

Alex Valera estaría cerca de volver a Universitario. Foto: captura de Twitter/@Gustavo_p4

¿Por qué Alex Valera se fue de Al-Fateh?

Alex Valera se fue de Al-Fateh porque el club árabe se habría atrasado en los pagos de los sueldos del jugador. Tanto él como Christian Cueva, con quien compartía equipo en el elenco de Arabia Saudita, optaron por resolver el vínculo.

No obstante, la escuadra del Medio Oriente indicó que tomaría acciones legales, lo cual se informó el último martes 3 de enero.

“La administración de Al-Fateh remitió el expediente de la dupla peruana Christian Cueva y Alex Valera, profesionales del primer equipo de fútbol, a la asesoría jurídica del club, luego de que afirmaran que sus contratos con el club habían sido rescindidos por el retraso en sus pagos financieros”, se lee en el comunicado.

El conjunto árabe informó que se encuentra al día en sus pagos. Foto: Al-Fateh

“Christian (Cueva) siempre estuvo conmigo. Fue un apoyo. En algún momento lo contaré, en su momento contaremos muchas cosas que en este momento no se puede. Él seguramente por eso también está muy callado. Nosotros tenemos nuestra versión”, contó Valera para el programa “PBO Campeonísimo”.

¿Qué dijo Alex Valera sobre un posible regreso a Universitario?

En su llegada a Perú tras desvincularse de Al-Fateh, Alex Valera señaló que no tendría problemas en retornar a Universitario.