¿A qué hora será el partido Universitario vs. Aucas por la Noche Crema 2023?

La gran presentación de Universitario de Deportes está cada vez más cerca. Este sábado 7 de enero, el club estudiantil se reencontrará con su gente en la edición 2023 de la Noche Crema, evento en el cual presentará a su renovado plantel para pelear en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. El rival ante el cual el elenco de Carlos Compagnucci deberá demostrar los frutos de su pretemporada será nada menos que Aucas, vigente campeón de la liga ecuatoriana.

Para el elenco estudiantil será una oportunidad de revancha por la derrota 3-2 que le infligió este mismo rival en el 2022. Con jales de peso como Emanuel Herrera, Horacio Calcaterra, Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes, los fanáticos cremas esperan empezar con el pie derecho este nuevo año.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Aucas?

Perú: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Cartel de la presentación de la Noche Crema 2023. Foto: Universitario de Deportes/Twitter

¿En qué canal ver Universitario vs. Aucas?

Originalmente, el canal GolPerú tendría a su cargo televisar el Universitario vs. Aucas, pero Jean Ferrari, administrador temporal del equipos, indicó que esto ya no se podrá dar. Por el momento no hay otra señal confirmada para seguir el duelo por TV.

¿Cómo ver Universitario vs. Aucas ONLINE?

Si no quieres perderte el Universitario vs. Aucas por internet, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará con todos los detalles antes, durante y después del cotejo.

¿Dónde se jugará el Universitario vs. Aucas?

El escenario de este Universitario vs. Aucas, así como del resto de números programados para la Noche Crema 2023, será el Estadio Monumental de Ate, recinto deportivo con capacidad máxima para 80.000 espectadores.