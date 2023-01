Universitario acudió al TAS por el incumplimiento de pagos de Al-Fateh sobre Alex Valera

Alex Valera dejó Universitario la temporada pasada para vivir la gran experiencia de jugar en el extranjero; sin embargo, ahora está atravesando una pesadilla. Resulta que el delantero peruano habría quedado en condición libre del club Al-Fateh debido al incumplimiento de pagos. Esta noticia fue anunciada por el periodista Gustavo Peralta.

Si bien aún no hay nada oficial por parte del equipo donde también milita Christian Cueva, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, afirmó que los de Ate ya han acudido al TAS debido al “incumplimiento de los términos” que habían acordado en agosto del 2022, cuando el goleador fichó por el cuadro de Medio Oriente.

“Nosotros ya estamos en el TAS por el incumplimiento de los términos acordados con Al-Fateh. Enviamos una documentación al club y no tuvimos respuesta, entonces acudimos a instancias internacionales”, declaró para RPP.

El delantero ha disputado pocos partidos con Al-Fateh. Aún no anota. Foto: Twitter Al-Fateh

PUEDES VER: Jefferson Farfán y su sorpresiva reacción al saber la millonaria ganancia de Cristiano Ronaldo

Asimismo, Jean Ferrari reveló que Al-Fateh aún tiene una deuda por el pase de Alex Valera, el cual costó 1,3 millones de euros, significando una de las ventas más caras en la historia del equipo merengue.

“Al-Fateh nos está debiendo el 60% del pase por Alex Valera”, sostuvo el exfutbolista y ahora administrador de Universitario.

¿Alex Valera llega a Universitario?

Consultado por la posibilidad de que Alex Valera vuelva a Universitario, Jean Ferrari descartó por el momento esta posibilidad.