¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Alex Valera que dejó la ‘U’ y por el incumplimiento de pago del Al-Fateh?

Alex Valera se marchó de Universitario de Deportes al Al-Fateh para cumplir su sueño de jugar en una liga del extranjero y así seguir mejorando su nivel. Sin embargo, jamás esperó su situación actual: no es titular y el club árabe tiene incumplimientos de pagos. Esto habría traído como consecuencia que el delantero peruano quede como agente libre. Ante esto, Jean Ferrari tuvo algunas palabras para su exjugador.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Valera?

“Los futbolistas tienen que asesorarse mejor. El caso de Alex me da pena. La asesoría que ha tenido fue muy mala. Eso pasa en el fútbol, estuvo muy mal asesorado”, expresó en diálogo para “Fútbol como cancha”.

Sobre Universitario y Al Fateh

“Al-Fateh nos está debiendo el 60% del pase por Alex Valera. Nosotros ya estamos en el TAS por el incumplimiento de los términos acordados con Al-Fateh. Enviamos una documentación al club y no tuvimos respuesta”.

¿Alex Valera llega a Universitario?

Consultado por la posibilidad de que Alex Valera vuelva a Universitario, Jean Ferrari descartó por el momento esta posibilidad. “No sabemos si Alex Valera va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel, pero no se trata de él”, sostuvo.

¿Cuánto cuesta Alex Valera?

De acuerdo al portal Transfermarkt, el futbolista peruano está valorizado en 600.000 euros.

¿Cuántos años tiene Alex Valera?

El jugador, habitualmente convocado a la selección peruana, tiene 26 años de edad.