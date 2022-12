Emanuel Herrera se ‘derrite’ por Universitario: Me gustan sus colores y me identifico con ellos

La llegada de Emanuel Herrera a Universitario de Deportes sorprendió a propios y a extraños, no solo porque fue inesperado, sino también por el recorrido que tuvo en Sporting Cristal . Si bien en el fútbol todo puede pasar, los dos títulos y los goles que anotó con el club celeste daban a entender que su camiseta favorita en el Perú sería rimense; pero la ‘U’ le cambió los planes. A poco de la Noche Crema 2023, el delantero argentino se prepara con entusiasmo en Campo Mar, con el objetivo que todos los merengues tienen: el título 27.

Este martes 27 de diciembre, el club crema publicó la primera entrevista del atacante desde su llegada a Universitario. En aquella plática con las redes del club, Herrera tuvo palabras de elogio para la ‘U’ e indicó que ya los seguía desde antes de llegar.

“Ya he enfrentado a la ‘U’ con otro equipo y siempre me ha llamado la atención. Me gustan sus colores, el estadio. Así como me identifico con River Plate en Argentina, así me pasa con Universitario de Deportes” , comentó en Universitario TV.

Asimismo, el exjugador de Argentinos Juniors quiere tener su primer encuentro con la gente y espera que el partido ante el Aucas sea una fiesta.

“Me imagino jugando en el Monumental, pero seguramente será mucha más de lo que yo me imagino. La ‘U’ tiene mucha gente, el estadio es imponente. La Noche Crema será una fiesta y estoy ansioso de vivir ello”, finalizó.