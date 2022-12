¡Por insólita razón! Galván reveló que jugador de Universitario rechazó a Corinthians

Universitario de Deportes pasó por buenos momentos en el fútbol peruano durante los años 2009 y 2010: los cremas lograron salir campeones tras derrotar en la final a su clásico rival, Alianza Lima, y por si no fuera suficiente, realizaron una buena Copa Libertadores, certamen en el que avanzaron hasta octavos de final sin perder un solo partido.

Esto despertó el interés de reconocidos equipos sudamericanos, específicamente del Brasileirao, y Carlos Galván, referente crema, dio a conocer en “A presión” que un jugador crema tuvo la chance de llegar a Corinthians, pero terminó rechazando la oferta.

“No voy a dar el nombre. Yo estaba jugando en la ‘U’ y un representante brasileño me dice: ‘Quiero a este jugador para Corinthians’. Ok, te doy a este jugador”, inició.

PUEDES VER: FIFA anuncia la Copa Mundial de Clubes de 32 equipos para competir con la Champions League

¡Tenía casa, carro y contrato asegurado!

“Fueron a hablar con el jugador, le ofrecieron cuatro años de contrato, casa y carro. Lo llevaron a él y al padre para mostrarle todas las instalaciones”, expresó. Tras esto, el representante pidió una respuesta inmediata y el ‘Negro’ reveló lo que se le dijo. “Disculpe, señor, mi hijo es hincha de la ‘U’, quiere quedarse en la ‘U’”, respondió el padre del jugador.

No quieren buscar a jugadores peruanos

Finalmente, el representante tomó la drástica decisión de no volver a contactar a un futbolista nacional. “¿Sabes lo que me dijo el representante? No vengo a buscar nunca más a un peruano”, concluyó.