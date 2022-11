¿Ascues a la ‘U’? Olcese revela lo que habría dicho exjugador de Municipal sobre interés crema

Universitario de Deportes quiere ganar su estrella 27 del fútbol peruano. Así, desde que finalizó la temporada 2022 de la Liga 1, ha dejado ir a varios jugadores de su plantel: Hernán Novick, Nelinho Quina, Rodrigo Vilca y más; sin embargo, también se ha reforzado con nombres como José Luján, Martín Pérez Guedes, Hugo Ancajima y José Rivera.

En ese sentido, el cuadro crema se habría interesado por Adrían Ascues, volante de 20 años que ha jugado en Deportivo Municipal, equipo con el que ha logrado sobresalir: disputó 33 partidos, marcó 10 goles y brindó dos asistencias este 2022.

Debido a ello, el exfutbolista Aldo Olcese reveló una conversación que tuvo con el ahora exmediocampista edil sobre el supuesto acercamiento con la ‘U’.

“Llamé a Adrián Ascues y él no sabe absolutamente nada del tema con Universitario de Deportes. Ahora se encuentra de vacaciones en una playa, pero lo que sí me dijo es que ya terminó contrato con Deportivo Municipal”, indicó en el programa “A presión”.