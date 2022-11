¿Fue indirecta? Carlos Beltrán publicó mensaje tras rumores de su llegada a Universitario

Universitario de Deportes se encuentra en un proceso de reestructuración de cara a lo que será la temporada 2023, en donde los cremas disputarán la Liga 1 y Copa Sudamericana. Para ello, buscarían traer un zaguero central experimentado para que pueda complementar a Murrugarra, Guzmán y Rugel, jóvenes defensas merengues.

Uno de os nombres que suena en Ate es el de Carlos Beltrán. Sin embargo, esto no habría caído nada bien en la hinchada crema, pues el ‘Che’ tiene pasado en Alianza Lima, su clásico rival, además de sentirse muy identificado con el equipo blanquiazul.

Posteriormente, Beltrán publicó un llamativo mensaje en su Instagram, ¿será una indirecta?. “No todos van a estar felices de tu cambio, porque tu cambio les recuerda a ellos que siguen en el mismo lugar”, expresó.

Mensaje Carlos Beltrán. Foto: Instagram de Carlos Beltrán

¿Cómo va el pase de Beltrán a Universitario?

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, el equipo crema desea contratar los servicios del ‘Che’; sin embargo, Cienciano lo quiere retener. “Totalmente cierto que la ‘U’ quiere a Carlos Beltrán e incluso se estuvo viendo parte final del contrato. Pero, conocido el interés, Cienciano busca activar contrato 2023 que aún no está registrado en FPF. Ante esto, Cienciano quiere seguir contando con él y la U evalúa la situación”, dijo.

¿Cambió de parecer?

En el 2020, el popular ‘Che’ señaló en una entrevista con GolPerú que no iría a Universitario por respeto a Alianza Lima, pero al parecer las cosas habrían cambiado. “Una persona que me está ayudando me dijo que lo habían contactado del equipo de Universitario y le habían preguntado solamente si yo jugaría allí, nada más. Yo le dije que no, por el tiempo que tengo en Alianza“, comentó.