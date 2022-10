Nelinho Quina culmina contrato pronto con Universitario, pero confía en que ‘suene el teléfono’

Nelinho Quina es uno de los jugadores más experimentados del actual plantel de Universitario de Deportes. El central de 35 años llegó en la temporada 2019 y desde entonces se ha ido convirtiendo en uno de los referentes del conjunto dirigido por Carlos Compagnucci.

Sin embargo, su rendimiento no ha sido el que los hinchas cremas esperaban y ya se ha comentado sobre una posible salida para la ‘Moto’ de cara a la próxima temporada, en la que la ‘U’ apunta a lograr la estrella 27.

“Siempre uno, cuando está en un equipo grande, tiene que ganar todo lo que juega. No se logró estar peleando el campeonato, pero creo que se hicieron muchas cosas buenas. En la interna, sabemos lo que hicimos, y creo que el objetivo hubiese sido estar peleando el campeonato, pero no fue así”, dijo el central para “Entre bolas”.

Sobre su continuidad en la ‘U’

El experimentado defensor resaltó que tuvo una “temporada buena” y que aún no lo contactan para una posible renovación. “Mi contrato acaba en noviembre, así que todavía no he recibido ninguna llamada ni nada, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en estos días” , explayó.

“Cuando acabas contrato, los dirigentes se toman su tiempo, analizan con el profesor, ven cómo fue la campaña, las cosas individuales de cada compañero y verán qué es lo mejor para el club de cara al otro año”, agregó.