Jean Ferrari sobre acto racista: Deben sancionar al que tiró el plátano, no a los 50.000

Debido al acto racista que sufrió Kevin Quevedo en el partido entre Universitario y FBC Melgar en el Monumental, la FPF informó que abrió un proceso disciplinario por lo sucedido. Asimismo, el club crema indicó que se inició una investigación para identificar al agresor mediante las cámaras de seguridad.

En entrevista con RPP, a Jean Ferrari, administrador del cuadro merengue, le preguntaron si se dará a conocer a la persona que arrojó el plátano, y contestó afirmativamente, pero pidió que solo ese aficionado sea castigado.

Jean Ferrari se pronunció sobre el caso Kevin Quevedo. Foto: composición LR/Universitario de Deportes

“Pensamos exponer a la persona que cometió el acto racista. Hay que aplicarle las leyes correspondientes y también que no entre al estadio. Es un hecho grave y hay que ser drásticos con la sanción para esa persona, no con el resto que asistió”.

PUEDES VER: FPF abrió proceso disciplinario a Universitario por el acto de racismo contra Quevedo

Sin embargo, esto fue contradictorio con lo que exigió para Alianza Lima en el clásico, cuando lanzaron objetos contra el plantel crema. En ese entonces pidió sanciones contra Matute y el club blanquiazul. Esto se lo recordaron a Ferrari en plena entrevista y él contestó que se debe medir “de la misma manera a todos”.

“Siempre pedimos medidas drásticas y tenemos que asumirlas. Así es esto. Tenemos que hacer que la regla mida de la misma manera a todos. No es que a uno le pongan una sanción y después se la levanten. Si la medida es drástica, que lo sea y lo asumiremos. Porque así es como debe de pasar, pero que no pase con solo un equipo, que pase con todos. Si no, estamos hablando de que acá las normas y reglas están ahí y nadie las cumple”, indicó el exfutbolista.

Incluso llegó a compararlo con la realidad peruana y puso de ejemplo a los conductores que no respetan el semáforo: “Es lo que pasa en la sociedad, no solo en nuestro fútbol. ¿Cuántas veces se pasan la luz roja de un semáforo, cuántas veces se recursea un precio? Pasan un montón de cosas en la sociedad, que tienen que empezar a cambiar”, opinó.