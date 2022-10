Michael Succar ‘dispara’ contra Alberto Quintero: Minimiza a los jóvenes y no es buen compañero

Universitario quedó fuera de la pelea por el Torneo Clausura y, ahora, deberá terminar en lo más alto de la tabla del acumulado para concentrarse en lo que será la próxima temporada. Precisamente, una de las posibles bajas para el 2023 sería Alberto Quintero, quien no ha tenido una buena campaña a lo largo del año.

Tras el encuentro ante Melgar, el periodista Michael Succar se refirió el seleccionado panameño, a quien resaltó su buen nivel futbolístico en los últimos partidos de los cremas, pero que no fue así durante todo el 2022. En esta misma línea, cuestionó algunos comportamientos de ‘Chiquitín’ con algunos futbolistas jóvenes del plantel.

“Tengo entendido que, como compañero, me parece que lo que hace un futbolista de experiencia es respaldar a los jóvenes, no minimizarlos, y creo que Quintero, en ese sentido, no es un buen compañero”, sostuvo en el programa “Después de todo” de Movistar Deportes.

Recordemos que, hace unos días, el periodista Gustavo Peralta informó que Universitario no le renovaría a Alberto Quinteros pese a que este ya cuenta con la nacionalidad peruana. De esta manera, el panameño pondría fin a seis temporadas ininterrumpidas en tienda crema.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?