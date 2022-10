¿Por qué Carlos Compagnucci fue tendencia tras el empate 1-1 de la ‘U’ ante Melgar?

Universitario de Deportes se despidió de la lucha por el Clausura tras empatar 1-1 con Melgar en el Estadio Monumental. El cuadro crema necesitaba ganar para mantener las chances de proclamarse campeón, pero la igualdad ante la escuadra rojinegra sepultó toda posibilidad.

Si bien la ‘U’ no tenía una tarea fácil ante el Dominó, el desarrollo del encuentro lo favoreció, ya que las expulsiones de Horazio Orzán y Jean Pierre Archimbaud dejaron a los arequipeños con nueve por más de 20 minutos, una situación que no fue aprovechada por Universitario.

Así, tras el encuentro, los aficionados cremas criticaron con todo a algunos jugadores por su bajo rendimiento, pero el principal blanco de reclamos fue al técnico, Carlos Compagnucci.

Universitario empató ante Melgar y dejó la lucha por conquistar el Torneo Clausuria. Foto: Antonio Melgarejo/La República

¿Por qué el técnico crema fue tendencia?

Los usuarios de las redes sociales consideraron que el entrenador merengue no tuvo la respuesta táctica esperada para aprovechar la ventaja de jugadores del equipo. Asimismo, otros internautas opinaron que la ‘U’ tiene mejores alternativas a la saga Alonso-Quina, pero que el argentino no se dio cuenta.

“Insistir con Alonso y Quina de titulares. Estas cosas hacen dudar de Compagnucci”, “Compagnucci no puede seguir siendo el DT de Universitario”, “¡No puedes empatar contra un equipo con nueve jugadores! ¿Qué les pasa?”, “Pero no seas malo, cómo le vas a empatar a un equipo con nueve. Compagnucci no es culpable del todo, pero culpable es. Ojalá tome conciencia”, fueron algunos comentarios en Twitter.

Universitario: próximo partido

El cuadro crema recibirá este domingo 23 de octubre a Sport Huancayo por la fecha 18 del Clausura. El partido se disputará en el Estadio Monumental a las 3.30 p. m.

