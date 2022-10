Compagnucci aún cree en la remontada de la ‘U’: “Los de arriba también se pueden caer”

Universitario de Deportes igualó sin goles ante Sporting Cristal y quedó con pocas chances de quedarse con el Torneo Clausura. Tras este partido, Carlos Compagnucci, entrenador del conjunto crema, analizó lo ocurrido en el terreno de juego y se mostró optimista sobre la posibilidad de pelear por el campeonato.

“Lógicamente, no me voy contento por el resultado. Vinimos a buscar los tres puntos, las cosas no salieron del todo bien. Enfrentamos a un gran equipo y por ahí no estuvimos finos nosotros para poder generar más“, inició en conferencia de prensa.

”El empate me deja un sabor amargo porque tenemos la necesidad de recortar puntos, pero tranquilo porque el equipo dejó todo. Por momentos, el rival nos superó en el juego, pero supimos mantener la calma”, agregó.

Desarrollo del partido

“El partido fue intenso, tuvo situaciones, se corrió mucho. Me hubiera gustado tener un poco más la pelota para generar un poco más, el rival no nos permitió eso. En una gran parte del partido, nos manejó las situaciones, pero eso puede pasar y hay que saberlas sostener. Pudimos mantener el cero, no es algo que nos sirve, pero sumamos”.

Confía en lograr la 27