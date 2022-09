Universitario vs. Alianza Atlético: fecha, hora y canal para ver el partido de Liga 1 Betsson 2022

Ver Universitario vs. Alianza Atlético este viernes 30 de septiembre por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. y se disputará en el Estadio Municipal Campeones del 36.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de GolPerú. Además, este y otros partidos del día tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Universitario vs. Alianza Atlético: previa

La ‘U’ llega con una gran racha de cuatro victorias consecutivas y buscará alargar su marca ante los de Sullana. Para este cotejo recuperan a sus futbolistas seleccionados como José Carvallo, Piero Quispe y Aldo Corzo.

Si los merengues consiguen un triunfo, se pondrían a tres del líder Cristal en la tabla del Clausura. En frente tendrán al Vendaval, que quiere reponerse tras tres fechas sin saber lo que es ganar. El último duelo entre ambos conjuntos se dio en mayo de este año y los cremas ganaron por 3-1.

La U vs. Alianza Atlético: ficha del partido

Partido U vs. Alianza Atlético ¿Cuándo juegan? Viernes 30 de septiembre ¿A qué hora? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Municipal Campeones del 36 ¿En qué canal ver? GolPerú

Universitario vs. Alianza Atlético: últimos partidos

Universitario vs. Alianza Atlético: alineaciones probables

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

El enfrentamiento entre Universitario vs. Alianza Atlético se disputará este 29 de septiembre y está pactado para la 1.15 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Atlético?

La señal encargada de televisar el encuentro Universitario vs. Alianza Atlético será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Universitario vs. Alianza Atlético, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Universitario vs. Alianza Atlético ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. Alianza Atlético por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.