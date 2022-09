Galván reveló que ‘Chemo’ Del Solar lo traicionó, y lo culpó por su salida de Universitario

Universitario se encuentra, actualmente, peleando por el Torneo Clausura de la Liga 1. Este buen momento sirvió para que Piero Quispe sea convocado a la selección absoluta de Perú por Juan Reynoso. Asimismo, hubo una manifestación desde la interna por los derechos televisivos. En medio de este contexto, Carlos Galván, exreferente del conjunto crema, contó cómo fue su salida de la ‘U’ y culpó a ‘Chemo’ Del Solar.

El ‘Negro’, quien fue campeón nacional en el 2009 con los merengues, reveló cómo fueron los pasajes que vivió a fines del 2011, cuando esperaba la renovación con el elenco estudiantil y su relación con otros dos personajes.

“Correcto (me traicionó). Tanto ‘Chemo’ como Germán Pacheco y Quique Sánchez. Me dijo que arregle con Pacheco y fui a su oficina. Yo siempre firmaba mis contratos antes de irme de vacaciones y no lo revisaba, porque ya con la edad que tenía estaba bien. Fui a ver a Pacheco, no me atendió. Voy a la segunda, tampoco me atendió. A la tercera, me cita, cuando estoy entrando, Pacheco se va con la camioneta y ni me saluda”, contó el exdefensor en una entrevista para Embajadur.

Galván solo jugó por Universitario y César Vallejo en Perú. Foto: GLR

“Me fui para Argentina para las fiestas y llamé a ‘Chemo’, pero no me atendió. Después, llamé a Pacheco y tampoco me atendió. Seguí esperando, hasta que llega la presentación de los jugadores para la pretemporada, y yo no había firmado. Dije ‘bueno, pellízcate que no te quieren y no te van a renovar. Llamé y no me contestó nadie”, agregó Galván.

El exjugador de Universitario detalló que cuando volvió a Lima recibió una oferta de César Vallejo, la cual terminó aceptando. No obstante, pidió un tiempo de espera porque “tenía la esperanza que me llamaran”. Asimismo, reveló que quiso despedirse de los hinchas en la Noche Crema, pero nunca se dio.

Mira las declaraciones de Carlos Galván