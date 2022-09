Hernán Novick y la recomendación que le dio a Piero Quispe para que tenga gol

Universitario de Deportes viene en alza en el Torneo Clausura de la Liga 1 y sueña con meterse en la final contra FBC Melgar. En la presente temporada, una de sus figuras más resaltantes ha sido Piero Quispe. El volante se ha desempeñado de gran manera y fue convocado a la selección peruana, por lo que no estuvo presente en el choque de la ‘U’ contra Atlético Grau.

Al respecto, Hernán Novick se manifestó sobre la ausencia del jugador de 21 años y mencionó que “había muchos jugadores que podían reemplazarlo”, pero también elogió a Quispe: “Me llamó la atención desde los primeros entrenamientos que lo vi. Tiene características interesantes y estoy muy contento por él”, indicó a “Fútbol como cancha”.

Piero Quispe debutó en Universitario en 2021. Foto: GLR

Sin embargo, algo que se le critica al mediocampista es que no consigue marcar. Novick está al tanto y cuenta que habló con él: “Le dije que me hacía acordar a mí cuando empecé porque también me faltaba gol y eso va a ser muy importante en su carrera” , reveló.

Incluso, dio algunas recomendaciones para que Quispe pueda tener gol: “Es algo que tiene que ponerse en la mente”, apuntó. “Tiene que posicionarse mejor para llegar más al área, (con) la experiencia que vaya agarrando se va a dar cuenta dónde influye más para que haga más goles” , añadió.

Novick confía en que Succar volverá a la selección peruana

El uruguayo también se pronunció sobre la salida de Valera: “Cuando se fue Alex, sabíamos que había jugadores que pueden hacerlo de igual manera. Nunca pensamos que podríamos caernos por eso”, explicó.

Al marcharse el ‘9′ crema, el que ocupó su lugar fue Alexander Succar, quien viene teniendo gran participación con los merengues. En esa línea, Novick confía en que será llamado por Juan Reynoso.

Alexander Succar es titular con la 'U' en el Torneo Clausura. Foto: Liga de Fútbol Profesional