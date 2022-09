Universitario vs. Carlos A. Mannucci: ¿a qué hora juegan por la segunda semifinal de la Liga Femenina?

¿A qué hora y dónde juegan Universitario vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO? Este domingo 18 de septiembre se llevará a cabo la segunda final de la Liga Femenina Pluspetrol 2022 entre las leonas y carlistas. La cita será a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Mansiche y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Movistar Deportes .

Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto de este partidazo en la web de La República Deportes, así como también los resultados de los partidos de hoy.

Universitario vs. Carlos A. Mannucci: ficha del partido

Partido Universitario vs. Carlos A. Mannucci ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de septiembre ¿Dónde? Mansiche ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? Movistar Deportes

Universitario y Carlos A. Mannucci buscarán su pase a la gran final de la Liga Femenina Pluspetrol 2022, en la que espera Alianza Lima, que eliminó a Sporting Cristal por penales.

Las leonas no pudieron elegir su localidad debido a que perdieron el clásico ante las íntimas en Matute y dejaron pasar esta gran chance. Por su parte, Carlos A. Mannucci quedó en segundo lugar de los play-offs tras vencer por 3-2 a César Vallejo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. Carlos A. Mannucci?

El partido entre Universitario vs. Carlos A. Mannucci por la segunda semifinal de la Liga Pluspetrol 2022 se llevará a cabo HOY, domingo 18 de septiembre, a las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Universitario vs. Carlos A. Mannucci?

La transmisión del Universitario vs. Carlos A. Mannucci estará a cargo de Movistar Deportes (03 y 703 en HD). También podrás seguirlo a través de su plataforma de streaming Movistar Play.

¿Dónde ver Universitario vs. Carlos A. Mannucci ONLINE GRATIS?

Si no tienes posibilidades para acceder a estos medios, no te preocupes, pues la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto del Universitario vs. Carlos A. Mannucci. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca de este compromiso por la Liga Femenina.