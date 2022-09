Jugadora de Universitario responde a acusaciones de Alianza: “No hablen si no saben lo que pasó”

En las últimas horas se ha viralizado una imagen que sucedió en el clásico femenino Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Femenina Pluspetrol. En la imagen se observa cómo la árbitra principal muestra una tarjeta roja que estaría dirigida a la jugadora crema Stephanie Lacoste. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol emitió el boletín de sanciones y el nombre de la charrúa no figuraba.

Tras conocerse este detalle, diversos hinchas del club blanquiazul e, incluso, el mismo delegado de Alianza Lima, Tito Ordoñez, expresaron su indignación por este ‘error’ y pidieron que se corrija. Pese a esto, a los pocos minutos, la misma deportista usó sus redes sociales para aclarar esta situación.

Tito Ordoñez reclamó la suspensión a jugadora de Universitario. Foto: Twitter/Tito_Ordoñez6

Lacoste de Universitario responde a Alianza Lima

A través de su cuenta de Twitter, la defensora de la selección uruguaya pidió a todos los que vienen cuestionando esta supuesta falta que no opinen sin conocer los hechos.

“En serio, la gente piensa que si la roja iba dirigida para mí, ¿estaría habilitada para jugar? Dos dedos de frente, gente, ¡no hablen si no saben lo que realmente pasó! Dejen de decir que quería pegarle a la árbitra cuando no es cierto. Y mi reacción es por otra cosa. Gracias”, escribió en su cuenta de Twitter.

Publicación Stephanie Lacoste sobre el hecho. Foto: Twitter/Fefalacoste3

Mensajes más abajo, respondió a otro de los usuarios quien compartió la polémica foto de la supuesta expulsión y recalcó que aquella amonestación no iba dirigida hacia ella.

“Es lo único que voy a decir en este comentario y espero que lo compartan: si bien estoy parada frente a la roja, no iba dirigida hacia mí porque pasó algo anteriormente que no vieron. Por algo salió el fallo que salió y no estoy sancionada. Gracias”, concluyó.