‘Kloppagnucci’: ¿qué dijo el técnico de la ‘U’ tras ser comparado con el DT del Liverpool?

Universitario pasa por un buen momento en el actual torneo. Tras conseguir su tercera victoria consecutiva en el Clausura ante Sport Boys, la escuadra merengue se colocó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos y a cuatro unidades del lider Sporting Cristal . Un escenario positivo, pero aún con mucho por trabajar de cara a final de año.

Si bien Carlos Compagnucci, actual técnico del club crema, no tuvo un inicio de campaña auspicioso, los últimos resultados han permitido que se gana a gran parte de la hinchada crema, al punto que ya le pusieron un apelativo: “Kloppagnucci”. Según algunos fanáticos, su vestimenta y algunos gestos del DT argentino son muy similares al estratega alemán del Liverpool.

Ante ello, fue consultado por las redes del club sobre esta divertida comparación y señaló que es todo un honor, aunque prefiere tomarse el apodo con tranquilidad.

“Es un honor que me comparen con un entrenador de la élite, lógicamente por el parecido físico. Esto no depende de mí. Quizá mañana me comparan con otro si las cosas van mal. Hoy van bien y lo acepto. Lógicamente lo tomó de una manera alegre y tranquila, pero ahí termina. Tengo mis armas para trabajar y estoy a otra altura de Klopp, que es un número 1″, comentó el técnico de la ‘U’.

Universitario: próximo partido

La escuadra crema recibirá a Atlético Grau este sábado 17 de septiembre a las 7.00 p. m. por la decimosegunda fecha del Clausura. El cotejo se disputará en el Estadio Monumental y tendrá transmisión de Gol Perú.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura