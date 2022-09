Delegado de Universitario le responde a Alianza Lima: “No podemos minimizar la violencia”

El último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se vio opacado por los hechos de violencia acontecidos en el final del partido. Ante este escenario, el conjunto blanquiazul emitió un comunicado en el que rechazó los actos de violencia; sin embargo, mencionó que hubo provocaciones por parte de los futbolistas merengues.

Al respecto, Martín Kohatsu, delegado del cuadro crema, conversó con La República y rechazó la existencia de alguna incitación. Asimismo, enfatizó que lo ocurrido en Matute debe ser sancionado.

“Debe haber una sanción hacia el estadio por lo sucedido. No podemos minimizar un hecho de violencia que existió. La cabeza se la rompieron, el comisario visualizó los hechos. Es un tema clave. No podemos permitir eso. La gente va a ver un espectáculo deportivo y no tienen derecho a lanzar objetos a la cancha. Lo que nosotros queremos que entiendan es que este tipo de hechos generan una sanción. Eso es lo que solicitamos”, manifestó.

Cremas y blanquiazules se enfrentaron en Matute por el Torneo Clausura. Foto: Twitter/Universitario

Respecto a la posible penalidad que se le pueda aplicar a los victorianos, el directivo estudiantil no descartó preparar una apelación en caso de que no la consideren adecuada.

“Nosotros esperamos que el fallo salga y veremos si lo consideramos proporcional al daño que hemos sufrido. Si es así, acataremos el fallo; si no, procederemos a apelar como equipo afectado. Nadie puede decirnos que somos equipo afectado porque hay dos integrantes agredidos (Rodrigo Vilca y el preparador físico). Decir que estamos tratando de victimizarnos es malo para el fútbol. Sufrimos un ataque que no debió pasar. Ganamos el partido en buena ley y con 10 jugadores”, agregó

Publicación de Jean Ferrari sobre agresión en clásico Alianza Lima vs. Universitario. Foto: Twitter/Jean Ferrari

Con relación a las declaraciones de Tito Ordóñez, delegado íntimo, quien sostuvo en Radio Ovación que los dirigidos por Carlos Bustos también fueron agredidos en el clásico de abril, Kohatsu negó estos hechos.

“Estuve presente en el primer clásico y no vi las supuestas agresiones. He visto el informe del comisario y no consta. Tal vez hubo que una o dos personas lancen algo, lo cual está mal, pero aquí, en el partido del domingo, uno puede constatar con las imágenes de las redes que no fueron uno, dos o tres. Fueron gran parte de las personas que estuvieron en la parte baja de la tribuna oriente (...). Que ocurra en otras ocasiones no quiere decir que no se deba sancionar ahora. Eso no es un argumento legal”, remarcó.

Por otra parte, sobre la postura de Jean Ferrari para que el clásico femenino se juegue sin público, consideró que van a esperar lo que determinen las autoridades y las garantías correspondientes.