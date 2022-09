Raúl Ruidíaz vivió en sus redes el triunfo de la ‘U’ y lo celebró con el ‘Succar challenge’

Incondicional. El triunfo de Universitario de Deportes ante Alianza Lima generó diversas reacciones entre los hinchas. Uno de los más efusivos fue Raúl Ruidíaz. El goleador del Seattle Sounders, de la MLS, estuvo al tanto de lo acontecido en Matute y celebró de forma curiosa la victoria del club de sus amores.

El atacante de 32 años subió unas historias a su cuenta de Instagram para expresar su alegría. En una de estas se le observa comentando el ingreso de Iván Santillán en la agonía del juego. “Eso, ahí, caminando, paso lentito, ahí manéjame los tiempos, por favor. Ya Santillán, tú mismo eres, compadre. Vamos, mi zurdo”, expresó apenas pisó el campo el exlateral de Real Garcilaso.

Así fue la polémica celebración de Alexander Succar

Sin embargo, lo más resaltante se relacionó con el gol de Alexander Succar. El ‘9′ merengue marcó el 2-0 desde el punto de penal y lo festejó con un provocador gesto. Esto no pasó desapercibido por los aficionados, quienes de inmediato hicieron tendencia el hashtag ‘Succar challenge’. La ‘Pulga’ no fue ajena a este viral y también se animó a publicar una foto para realizar la particular expresión.

Celebración de Raúl Ruidíaz. Foto: Instagram/Raúl Ruidíaz

Como se recuerda, el atacante guarda gratos recuerdos de su paso por tienda merengue —campeón nacional en el 2009 (venció a Alianza en la final) y en el 2013— y siempre sigue de cerca a la escuadra estudiantil.

¿Ruidíaz regresa a la selección peruana?

Con la llegada de Juan Reynoso al banquillo de la Bicolor, existe mucha expectativa en torno a un posible retorno del artillero al combinado nacional. El propio entrenador brindó declaraciones al respecto, en las que llenó de elogios a su exdirigido, y no descartó su presencia para los duelos ante México y El Salvador de la próxima fecha FIFA.