¿Por qué Piero Alva fue tendencia a días del Alianza Lima vs. Universitario?

El partido Alianza Lima vs. Universitario, que se jugará en Matute, será el más atractivo de la fecha 10 del Torneo Clausura. Los cremas buscan cobrarse la revancha del 4-1 sufrido en el Monumental y para ello trabajan arduamente en los entrenamientos con lo mejor de su plantel. Sin embargo, a días de este compromiso, Piero Alva fue tendencia en Twitter.

¿Por qué Piero Alva fue tendencia?

El ‘Zorrito’ fue presentado por la ‘U’ como el nuevo jefe de la unidad técnica de menores; lo cual generó mucha interacción entre la fanaticada crema.

“Yo no sé cuál es el requisito para que alguien tome un cargo en la U. ¡En serio! Primero con lo de Manuel Barreto como gerente deportivo sin tener nada de experiencia... ah, pero con tener estudio bastaba. ¿Ahora Piero Alva en menores? Que yo sepa experiencia en ese cargo no tiene”, es uno de los tuits al respecto.

Los comentarios a favor del exfutbolista continuaron. “Bueno una cosa es Piero Alva, a quien se le entiende cuando habla de fútbol, no como los Gregorio Bernales, Pajuelo, Maldonado (a quien le dieron el femenino), Carranza que te hablaban de garra, etc. Y en su época no ha salido un solo jugador que se pueda vender al extranjero”.

Asimismo, los hinchas esperan que Alva haga un buen trabajo en la formación de jugadores. “Lamentablemente, no consiguieron al único gerente deportivo que solicitaron y se terminaron quedando sin nada, ni con plan B. Por eso asume Barreto y quedó desierto ese puesto. Ojalá le vaya bien Piero Alva un reto muy grande y que debe afrontarlo con la mayor responsabilidad”, expresa un usuario.

Universitario presenta a Piero Alva

A través de sus redes sociales, el equipo merengue anunció la incorporación de Alva como nuevo jefe de la unidad técnica de menores: “Piero Alva asume la jefatura de la Unidad Técnica de Menores de Universitario. ¡A seguir dando todo por el más campeón!”.