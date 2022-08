➤ Universitario vs. ADT Tarma: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

MIRA AQUÍ EN VIVO Universitario vs. ADT Tarma | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 8 de la Liga 1 2022 hoy, domingo 21 de agosto. El duelo, que iniciará a las 3.30 p. m. (hora peruana), contará con la transmisión de GolPerú. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Universitario vs. ADT Tarma: ficha del partido

Partido Universitario vs. ADT Tarma ¿Cuándo juegan? HOY, 21 de agosto ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Municipal Unión de Tarma ¿En qué canal? Willax

¿A qué hora Universitario vs. ADT Tarma?

En horario peruano, el duelo entre cremas y tarmeños por la octava jornada del Torneo Clausura iniciará a las 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. ADT Tarma?

La señal encargada de televisar el encuentro Universitario vs. ADT Tarma será Willax, canal que cuenta con algunos derechos televisivos de la Liga 1.

¿Qué canal es Willax?

TDT: Lima y Callao: Canal 1.1 (HD) Canal 1.2 (SD) Huancayo:Canal 3.2 (SD)

DirecTV: Canal 1191 (HD)

Movistar TV: Canal 16 (SD) Canal 716 (HD)

Claro TV: Canal 12 (SD) Canal 512 (HD)

Best Cable: Canal 8

Cable Perú: Canal 15

Cable Mundo Perú: Canal 95

Cablemás: Canal 8

Cable Club: Canal 8

Cablemax: Canal 15

Cable Unión: Canal 99

Star Globalcom: Canal 17.

¿Cómo seguir Universitario vs. ADT Tarma ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. ADT Tarma por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Universitario vs. ADT Tarma: pronósticos

Betsson: gana ADT Tarma (3,05) | empate (3,20) | gana Universitario (2,32)

Inkabet: gana ADT Tarma (3,20) | empate (3,25) | gana Universitario (2,35)

Doradobet: gana ADT Tarma (3,14) | empate (3,25) | gana Universitario (2,36)

Meridianbet: gana ADT Tarma (2,99) | empate (3,05) | gana Universitario (2,28)

Te Apuesto: gana ADT Tarma (3,05) | empate (3,20) | gana Universitario (2,31).

¿Dónde juegan Universitario vs. ADT Tarma?

Universitario vs. ADT Tarma por la Liga 1 se jugará en el estadio Municipal Unión de Tarma de Junín.