Universitario intentaría quitarle un jugador fundamental a Melgar con miras al 2023

Con la victoria 2-0 ante Binacional del último fin de semana, Universitario recuperó la senda del triunfo tras un inicio irregular del Clausura. Si bien las chances de ganar el torneo son pocas a raíz de la racha de tres derrotas consecutivas que atravesó hace algunas fechas, la ilusión sigue presente en el plantel merengue.

Sin embargo, la directiva crema no descuida la planificación de la próxima temporada y ya tendría un nombre en carpeta. Según información de Gustavo Peralta, el club merengue lleva unas semanas siguiendo de cerca a Carlos Cáceda como uno de los principales refuerzos para el 2023.

“Este tiempo que queda de campeonato va a significar en Universitario la renovación de algunos y el adiós para siempre de otros después de muchos años. A mí me parece que Carvallo tiene que mantener ese nivel mostrado ante Binacional, porque si no, seguramente la ‘U’ va a apuntar por otro arquero nacional que lo tiene mirando desde hace unos semanas . Cáceda no desagrada para nada”, indicó el periodista en entrevista con “Charla táctica”.

Gigante. Cáceda fue la figura del partido, atajó 3 penales. Foto: EFE

Asimismo, el comunicador señaló que algunos de los extranjeros que hoy en día juegan en la ‘U’ saldrían del equipo. “Seguramente, la mayoría de extranjeros va a cambiar, salvo Yacob, que tiene un contrato vigente. Pero seguro se buscará a un defensa central”, manifestó.

Universitario: próximo partido

El cuadro crema visitará este domingo 21 a ADT Tarma por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se jugará en el estadio Unión Tarma a las 3.00 p. m. y será transmitido por Willax TV.