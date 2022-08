Pedro García critica a DT de Universitario por abandonar conferencia: “No seas artista”

Universitario sumó una victoria en su último encuentro ante Binacional y terminó así con la racha negativa de tres cotejos sin ganar. Sin embargo, los problemas parecen sucumbir en Ate debido a un abrupto episodio protagonizado por Carlos Companuggci, entrenador de los cremas, quien abandonó repentinamente la conferencia de prensa pospartido.

Los cremas derrotaron al Bi con dos goles de Alex Succar, pero la noticia no solo se centró en el resultado final, pues el técnico merengue Carlos Compagnucci se llevó todos los reflectores al actuar de forma atípica en la conferencia tras el duelo. El estratega argentino se levantó de su asiento en plena charla con los medios de comunicación por un fallo en el audio en las preguntas.

Esta reacción no fue pasada por alto por diversos periodistas deportivos y uno que opinó al respecto fue Pedro García. El comunicador de Movistar Deportivos reprochó la actitud de ‘Compa’ y lo tildó de artista.

“No sé si Compagnucci ha hecho muchas conferencias de prensas como entrenador principal, me parece que no porque él ha sido más un segundo colaborador. (...) No creo que le sobren las conferencias de prensas, entonces que no se haga el artista . O sea, ha venido al Perú y tiene la oportunidad de ser técnico principal, me parece que no va ese tema prepotente (...) Un poco más de respeto con el medio que te acoge”, puntualizó el panelista de “Ál ángulo”.

Diego Rebagliati coincidió con la postura de su compañero y cuestionó la actitud del entrenador merengue.

“Vienes de perder tres partidos seguidos, quiebras la mala racha, ganas el partido, lo ganas bien y al final le das de comer al morbo con la actitud de Quintero y el técnico. O sea, el técnico debería ser el más tranquilo y sereno, el que transmita más calma y hace lo contrario. Entonces ahí viene la pregunta ¿Está preparado Compagnucci para dirigir a la ‘U’?”, indicó el comentarista deportivo.