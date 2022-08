¿Por qué Hernán Novick fue tendencia tras la victoria 2-0 de Universitario ante Binacional?

En un partidazo en el Estadio Monumental, Universitario venció 2-0 a Binacional en la séptima fecha del Clausura de la Liga 1. El cuadro crema logró su tercera victoria del torneo tras una racha de derrotas consecutivas ante César Vallejo, Deportivo Municipal y Cienciano.

Ante su gente en Ate, la ‘U’ logró sacar los tres puntos gracias a las grandes actuaciones de Alexander Succar (quien marcó un doblete), José Carvallo bajo el arco y Nelson Cabanillas. Si bien la escuadra merengue se complementó bien, los hinchas se cuestionaron la ausencia de uno de sus mejores jugadores: Hernán Novick.

El club crema llegó a los 10 puntos en la tabla de posiciones. Foto: Universitario

¿Por qué Hernán Novick fue tendencia?

El volante uruguayo fue un importante tema de conversación en las redes sociales por su nueva baja del once de Universitario. Al igual que en el partido en el Cusco, en el cual no fue convocado, el entrenador Carlos Compagnucci decidió dejarlo fuera.

Esta situación sorprende a los fanáticos, ya que el mediocampista no está lesionado y suele ser determinante en el juego del conjunto crema.

Reacción de los fanáticos

“Por el amor de Dios, ¿por qué no ponen a Novick de titular? No es tan difícil”, indicó un hincha.

Hinchas se quejan sobre la ausencia de Novick. Foto: captura de Twitter

“Esto es solo una opinión: lo de Compagnucci contra Novick es personal. No se entiende por qué no lo usa”, manifestó un usuario.

Hinchas se quejan sobre la ausencia de Novick. Foto: captura de Twitter

“Hubo entrega que hace tiempo no se veía, ya que San Martín, Cantolao y Stein no son termómetros para medir eso. Así se debe jugar. El DT sí está tomando malas decisiones: no poner a Novick, sacar a Quintero. Pudo sacar a otro. Y ahora, con Guzmán, seguro Quina vuelve”, comentó un cibernauta.

PUEDES VER: Quintero se molestó con Compagnucci luego de ser sustituido tras la expulsión de Piero Guzmán

Hinchas se quejan sobre la ausencia de Novick. Foto: captura de Twitter

“¿Y para qué partido es Novick, entonces? No corre en altura, no marca, no puede entrar ante un Binacional mediocre. ¿Para qué está Novick, entonces?”, señaló un internauta.

Hinchas se quejan sobre la ausencia de Novick. Foto: captura de Twitter

“¿Y qué pasó con Novick? ¿Por qué no juega?”, comentó este hincha tras su análisis.

Hinchas se quejan sobre la ausencia de Novick. Foto: captura de Twitter

Universitario: próximo partido

La ‘U’ visitará, este domingo 21 de agosto a las 3.00 p. m., a ADT de Tarma por la fecha 8 del Clausura de la Liga 1. El lugar y la programación televisiva están por confirmarse.