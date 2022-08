Gustavo Dulanto revela que Universitario intentó ficharlo, pero no podía pagar por él

No era el momento. Uno de los episodios más recordados de la pasada temporada europea fue protagonizado por el modesto Sheriff Tiraspol de Moldavia. El club que tuvo como figura al central peruano Gustavo Dulanto sorprendió a todos con su campaña en la Champions League y, entre otras cosas, logró vencer al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Si bien no lograron avanzar a los octavos de final, muchos de sus jugadores pudieron mostrarse y migrar a otros equipos. Uno de los que dejó la institución fue el defensor incaico, quien decidió fichar por el Riga FC. No obstante, el propio futbolista reveló recientemente que hubo un acercamiento con Universitario previo a la oferta del conjunto letón.

“Hablé con Manuel Barreto (director deportivo) y le agradecí por haberme llamado. Todos saben que soy hincha de la ‘U’, pero Sheriff me quería vender y era imposible que la ‘U’ pueda pagar lo que pedían”, indicó el central de 26 años en diálogo con DirecTV Sports

Asimismo, el exzaguero del Real Garcilaso remarcó que su intención es volver a vestir la camiseta crema. “Espero, en algún momento, volver y devolverle al club las alegrías que me dio como hincha. Sería con más experiencia porque no soy el mismo chico que salió a Europa. Si me llaman, volvería, pero aún tengo contrato que cumplir”, agregó.

¿En qué clubes jugó Gustavo Dulanto?