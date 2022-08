Alex Valera revela que se alejó de Jean Ferrari y afirma que su relación “no terminó nada bien”

Alex Valera no es más jugador de Universitario de Deportes y viajará a Arabia Saudita para incorporarse a su nuevo equipo, Al Fateh, en el que coincidirá con otro peruano: Christian Cueva. El delantero de 26 años tendrá su primera experiencia internacional y considera que esta experiencia no será su “techo” y que buscará seguir superándose.

“Es un sueño cumplido, que siempre lo he dicho, que he querido salir al extranjero. Durante todo el tiempo que vengo jugando fútbol profesional vengo cumpliendo metas que me he planteado, y ahora quiero seguir superándome y no quiero que este sea mi techo. Simplemente, quiero salir, quiero ver cómo es el fútbol en el extranjero y quiero aspirar a más”, inició el delantero de 26 años para Willax.

También habló del hecho de ser uno de los jugadores peruanos más caros. ”Bueno, sí, eso es lo que he visto, pero creo que estoy devolviendo todo lo que hizo Universitario por mí y espero sepan aprovecharlo”, agregó.

Valera desea el bienestar del grupo

“Si se manejó bien o mal, ya depende de ellos. Ellos saben la verdad, saben todo, cómo está el tema, y yo ya no quiero crear un ambiente negativo. Simplemente, quiero que a partir de ahora, desde que me voy, el grupo esté bien, que no tenga problemas de nada, y que a partir de ahora obtengan buenos resultados”, explayó sobre cómo fue la transferencia.

Sobre su relación con Barreto y Ferrari

Sobre si Barreto y Ferrari se despidieron de él, reveló que no, y luego agregó: “La última vez conversé con Barreto, solamente por firmar la hoja, y listo, se acabó. No hubo una despedida formal, pero, bueno, igual estoy tranquilo”.