Barreto afirma que decidieron renegociar porque no contaban en lo deportivo con Alex Valera

Polémicas declaraciones. Luego de que el Al-Fateh anunciara el fichaje del goleador Alex Valera, Universitario de Deportes brindó una conferencia de prensa para explicar lo acontecido en las últimas semanas con el atacante. Como es conocido, los problemas surgidos en las negociaciones ocasionaron que el club merengue excluyera al delantero de los últimos tres partidos del Torneo Clausura.

Ante este panorama, el director deportivo de la institución, Manuel Barreto, mencionó que decidieron volver a conversar con las partes involucradas y, nuevamente, se refirió al compromiso del futbolista de 26 años.

“La estabilidad debe primar sobre todas las cosas en Universitario. Si no prima la estabilidad no hay proyecto deportivo y no hay nada. El fútbol es dinámico, va cambiando, y las declaraciones van cambiando. La transferencia no es la misma que la de hace algunas semana, y nosotros ya no contabamos con el jugador (Alex Valera), aún estando acá. El jugador estaba acá, pero ya no lo teníamos, no contábamos con él”, manifestó el exjugador ante los medios de comunicación.

Asimismo, enfatizó que, ante el riesgo de que el artillero abandone Universitario “sin jugar y sin dejar algún beneficio económico al club”, decidieron encontrar una solución y obtener el mayor redito.

En relación al millonario monto que recibirá el conjunto crema, Barreto remarcó que se trata de una venta histórica para la institución y que el dinero se invertirá en proyectos a futuro.