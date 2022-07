[Gol Perú EN VIVO] ¿Cuándo juegan Universitario vs. Deportivo Municipal por la Liga 1 2022?

Universitario vs. Deportivo Municipal EN VIVO se enfrentan vía Gol Perú, este sábado 30 de julio. El duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura en la Liga 1 2022 empezará a las 6.00 p. m. Para que no te pierdas el minuto a minuto, con los once titulares de ambos clubes, así como el marcador actualizado con la recopilación en video de los goles, ingresa a la web de La República Deportes.

Universitario vs. Deportivo Municipal: ficha del partido

Partido Universitario vs. Deportivo Municipal ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Municipal?

En Perú, el partido Universitario vs. Deportivo Municipal se podrá seguir a partir de las 6.00 p. m.

Un momento complicado vive Universitario de Deportes con la reciente derrota, en Trujillo, ante César Vallejo; además de la tensa situación con su delantero Alex Valera, ausente desde hace dos jornadas por decisión técnica. En esta nueva fecha, deberá dejar atrás todos sus problemas para volver a la senda del triunfo ante Deportivo Municipal.

En un duelo empañado por el apagón que sufrió el estadio Mansiche, los cremas no fueron capaces de sumar contra los poetas, a los que les bastó el solitario tanto de Jairo Vélez para quedarse con los tres puntos.

Muni, por su parte, lleva un paso irregular en este Clausura, en el que recién ganaron en la jornada previa al imponerse 1-0 a ADT, con gol de Marco Saravia. Tanto en la tabla del acumulado como en la de este segundo torneo corto, la Academia se ubica en el décimo puesto.

Universitario visitó a Deportivo Municipal a inicios de marzo por el Apertura, cotejo que terminó 2-1 para el local. El historial reciente entre ambos es parejo, con cuatro juegos ganados por los merengues, cinco por los ediles y un empate en sus últimos 10 cruces.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Deportivo Municipal?

Para la televisión peruana, la transmisión del Universitario vs. Deportivo Municipal estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de cotejos en esta Liga 1 2022.

¿Cómo sintonizar Gol Perú para ver Universitario vs. Deportivo Municipal?

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Universitario vs. Deportivo Municipal por internet?

Si no quieres perderte el Universitario vs. Deportivo Municipal por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye, entre sus canales, la señal de Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Universitario vs. Deportivo Municipal

Deportivo Municipal 2-1 Universitario | 05.03.22

Universitario 0-2 Deportivo Municipal | 19.09.21

Deportivo Municipal 0-5 Universitario | 30.09.20

Deportivo Municipal 3-0 Universitario | 03.11.19

Universitario 2-4 Deportivo Municipal | 19.05.19.

Estadio del Universitario vs. Deportivo Municipal

El escenario de este compromiso será el Estadio Monumental, recinto deportivo con capacidad máxima para 80.000 espectadores, ubicado en el distrito limeño de Ate.