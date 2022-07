Alex Valera acudió a los entrenamientos de Universitario pese a que no se resuelve su futuro

Durante el último fin de semana, Universitario consiguió una importante victoria ante Carlos Stein, con la cual se ubica en la segunda casilla del Torneo Clausura. Pese a este buen momento, en tienda crema se vive una incertidumbre respecto a su goleador Alex Valera, quien se iría del club para fichar por el Al-Fateh, donde milita Christian Cueva.

Si bien el gerente deportivo del cuadro crema, Manuel Barreto, afirmó que no aceptarían la propuesta en este momento, en el entorno del atacante de 26 años la posición sería distinta. Ante esta situación, el representante del futbolista, quien indicó que ofrecería una conferencia de prensa, y el mismo club, no se han pronunciado sobre la decisión final.

Pese a esta circunstancia, Alex Valera acudió a los entrenamientos de Universitario programados para este lunes, aunque no brindó declaraciones. Las cámaras de América Deportes captaron la llegada y salida del delantero de 26 años de Campomar.

Además, según informó RPP, el exfutbolista de Deportivo Llacuabamba llegó a las instalaciones del cuadro merengue, pero no habría entrenado con el resto de sus compañeros, situación que se habría repetido el viernes y sábado de la semana última.

¿Qué dijo Barreto sobre negociación con Alex Valera?

En la previa del Universitario vs. Carlos Stein, Manuel Barreto se refirió a las negociaciones entre el club y Al-Fateh. El gerente deportivo informó que “deportivamente” no aceptarán la oferta, ya que no tienen un reemplazo en el puesto.