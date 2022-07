Compagnucci firme y directo con Valera: Si no está mentalizado en el juego, no nos suma

La ausencia de Alex Valera en la convocatoria de Universitario para enfrentar a Carlos Stein por el Torneo Clausura cayó como un baldazo de agua fría a todos los hinchas cremas, debido a la importancia del jugador en el equipo. En especial cuando el propio jugador escribió en su cuenta de Twitter que saldría a dar su “descargo” tras lo dicho por Manuel Barreto en la previa del partido.

Ante esto, el entrenador de los merengues, Carlos Compagnucci, se refirió en rueda de prensa pospartido sobre el caso del atacante de 26 años. “El único perjudicado en la situación va a ser el club, si el jugador se va perdemos un gran ‘9′, si se queda y no está con la cabeza en el juego tampoco nos suma” , dijo.

“(Valera) Es un tema que no pasó desapercibido. Esperemos que no afecte al grupo“, resaltó.

Compagnucci habló con Valera

El estratega argentino reveló que conversó con el goleador de Universitario y que trató de “entender” su caso. “Él fue a entrenar hoy. Yo hablé con él tratando de entender su situación . El único perjudicado será el equipo”, señaló.

Manuel Barreto sobre la posible salida de Alex Valera

El gerente deportivo se refirió a las negociaciones entre Universitario y Al-Fateh, equipo que pretende a Alex Valera. Barreto informó que “deportivamente” no aceptarán la oferta, ya que no tienen un reemplazo en el puesto. “Deportivamente, no aceptamos la transferencia de Valera en este momento (...) Si se puede dar la transferencia para que se incorpore a su club de acá a tres meses, no hay ningún problema”, dijo para Gol Perú.