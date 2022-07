Alex Valera no habría estado comprometido en los entrenamientos de Universitario

Mal clima en tienda crema. Pese a que no estuvo entre los convocados, el compromiso entre Universitario y Carlos Stein tuvo como principal protagonista a Alex Valera. Como es conocido, el goleador del equipo recibió una propuesta del Al Fateh de Arabia Saudita y los problemas en la negociación habrían generado cierto malestar.

Ante esta situación, el gerente deportivo del conjunto estudiantil, Manuel Barreto, brindó unas sorpresivas declaraciones sobre el artillero de 26 años y dejó entrever que este fue excluído del último cotejo debido a que no estuvo comprometido con los entrenamientos.

“Hay otro tema, que es la disposición que muestran todos los jugadores para entrenar durante la semana. De acuerdo a esa disposición, el entrenador elige a los mejores 18 que ve para representar a la ‘U’, para representar ante toda esta gente y a todos los que nos ven en televisión. Esa es la decisión del profe. Ha visto que estos 18 son los que mejor dispuestos han estado durante la semana para entrenar y ganarse un lugar”, remarcó el director deportivo de la institución merengue.

“Deportivamente no aceptamos la transferencia de Valera. Que se puede dar la transferencia para que se incorpore en tres meses, no hay ningún problema. Nosotros contamos con Alex, sentimos que es una pieza fundamental. Nosotros no podemos reemplazar a Alex en este momento”, agregó.

Estas palabras no pasaron desapercibidas por el futbolista de la selección peruana, quien mencionó a través de sus redes sociales que se pronunciará al respecto.