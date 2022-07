[Gol Perú EN VIVO] ¿Cómo ver San Martín vs. Universitario por la fecha 2 del Torneo Clausura?

San Martín vs. Universitario EN VIVO se enfrentan este sábado 16 de julio, desde las 3.30 p. m., por la fecha 2 del Torneo Clausura en la Liga 1 2022. El canal encargado de televisar el encuentro, que se jugará en el Estadio Monumental, será Gol Perú, pero también cuentas con la opción de seguir el minuto a minuto a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará con las alineaciones titulares de ambos clubes y el marcador actualizado.

San Martín vs. Universitario: ficha del partido

Partido San Martín vs. Universitario Fecha Sábado 16 de julio Hora 3.30 p. m. Canal GolPerú Lugar Estadio Monumental

¿A qué hora juegan San Martín vs. Universitario?

En todo el territorio peruano, el duelo San Martín vs. Universitario empezará a las 3.30 p. m..

¿Qué canal transmite San Martín vs. Universitario?

Para la televisión peruana, el canal encargado de transmitir el San Martín vs. Universitario será Gol Perú, señal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros en esta Liga 1.

¿Dónde ver San Martín vs. Universitario por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de San Martín vs. Universitario por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

San Martín vs. Universitario: últimos partidos

San Martín vs. Universitario: posibles alineaciones

San Martín : Carlos Solis; Yhirbis Cordova, Alejandro González, Alvaro Ampuero, Josue Rodríguez; Marcos Delgado, Daniel Camacho, Juan Tuesta, Axel Moyano, Diego Espinoza; Alexis Rojas.

: Carlos Solis; Yhirbis Cordova, Alejandro González, Alvaro Ampuero, Josue Rodríguez; Marcos Delgado, Daniel Camacho, Juan Tuesta, Axel Moyano, Diego Espinoza; Alexis Rojas. Universitario: José Carvallo; Nelson Cabanillas, Federico Alonso, Leonardo Rugel, Aldo Corzo; Claudio Yacob, Jorge Murrugarra, Andy Polo, Piero Quispe, Alberto Quintero, Alex Valera.

San Martín vs. Universitario: cuotas del partido

Las casas de apuestas ponen a Universitario como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga 1 2022.

Betsson: gana San Martín (4,40) | empate (3,95) | gana Universitario (1,68)

Inkabet: gana San Martín (4,70) | empate (4,00) | gana Universitario (1,70)

Doradobet: gana San Martín (4,50) | empate (4,00) | gana Universitario (1,72)

Meridianbet: gana San Martín (4,17) | empate (3,68) | gana Universitario (1,70)

Te Apuesto: gana San Martín (4,30) | empate (3,75) | gana Universitario (1,78).

¿Dónde juegan San Martín vs. Universitario?

El escenario designado para ser sede de este encuentro es el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate. El recinto deportivo fue inaugurado el 2 de julio de 2000 y tiene capacidad para 80.093 espectadores.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura