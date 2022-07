Compagnucci se lamenta por la falta de refuerzos en Universitario: “No nos eligieron”

Plantel cerrado. Universitario no empezó de la mejor manera su participación en el Torneo Apertura e igualó ante Cantolao en el Monumental. Más allá del resultado, el entrenador Carlos Compagnucci sorprendió a los hinchas merengues con sus declaraciones relacionados con los refuerzos que no llegaron.

“Hemos tratado de incorporar en las diferentes líneas, pero no se ha podido. No pudimos, es simple. Hubo situaciones donde hemos estado negociando, y no se ha llegado a buen puerto”, indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, el argentino remarcó que en algunos casos no se materializaron los fichajes debido a factores que escapan de sus manos. Recordemos que, antes de empezar el Clausura, sonaron los nombres de Gustavo Dulanto, Miguel Trauco y Matías Succar; este último se decantó por vestir la camiseta de Carlos Mannucci.

“No es que no quisimos. Yo siempre digo, si hay un buen futbolista, así tenga el puesto ocupado, quiero tenerlo. Si había alguien con la posibilidad de venir, no nos eligió”, reveló el estratega.

Por otra parte, el técnico mencionó que sus dirigidos tenían la intención de quedarse con los tres puntos; sin embargo, admitió que fueron superados en varios pasajes.

“El resultado no es lo que uno esperaba porque siempre cuando uno va a jugar un partido busca ganar, sobre todo en el inicio del torneo. Jugamos en casa, con nuestra gente. La idea fue esa. Yo creo que tuvimos un buen primer tiempo en el que fuimos superiores, y un segundo tiempo con un rival superior a nosotros”, concluyó.