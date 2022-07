¿A qué hora ver Universitario vs. Cantolao HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1 2022?

Universitario vs. Cantolao EN VIVO juegan en el Estadio Monumental de Ate, desde las 3.30 p. m., por la fecha 1 del Torneo Clausura en la Liga 1 2022. El juego se podrá ver por el canal Gol Perú, pero también cuentas con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará este y otros partidos de hoy, con el marcador actualizado, las alineaciones confirmadas de ambos clubes y los videos de goles.

Universitario vs. Cantolao: ficha del partido

Partido Universitario vs. Cantolao ¿Cuándo juegan? Domingo 10 de julio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cantolao?

En todo el territorio peruano, el duelo Universitario vs. Cantolao empezará a las 3.30 p. m.

Con la ilusión de mejorar el rendimiento que mostró en la primera parte del año, Universitario debuta en el Torneo Clausura con un juego en casa frente a Cantolao. Los cremas se ubican en el puesto 9 de la tabla acumulada y necesitan sumar para escalar posiciones y llegar a zona de clasificación para torneos internacionales.

Las novedades han estado a la orden del día en la ‘U’ esta semana. Además del fichaje de Jordan Guivin, repatriado desde la segunda división mexicana, el gran anuncio fue la contratación del volante argentino Claudio Yacob. En contraste, se confirmaron las salidas de Cayetano, Joao y Roberto Villamarín, Guarderas y Alfageme.

El Delfín, por su parte, empezará una nueva etapa al mando del técnico Alejandro Apud. Entre los refuerzos figuran los nombres de Máximo Rabines y Junior Huerto, además de Mario Tajima, quien sería oficializado en las próximas horas.

Universitario y Cantolao se enfrentaron en febrero de este 2022, con resultado de goleada 3-0 para los merengues. De sus últimos cinco cotejos, tres terminaron en empate y cada uno ganó uno de los dos restantes.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Cantolao?

Para la televisión peruana, el canal encargado de transmitir el Universitario vs. Cantolao será Gol Perú, señal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros en esta Liga 1.

¿Dónde ver Universitario vs. Cantolao por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. Cantolao por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Universitario vs. Cantolao

Cantolao 0-3 Universitario | 06.02.22

Universitario 2-2 Cantolao | 28.08.21

Cantolao 3-1 Universitario | 19.03.21

Cantolao 2-2 Universitario | 06.11.20

Cantolao 0-0 Universitario | 07.08.20.

Estadio de Universitario vs. Cantolao

El escenario designado para ser sede de este encuentro es el Estadio Monumental, recinto deportivo ubicado en el distrito de Ate, donde el club Universitario de Deportes desarrolla sus juegos en condición de local.

Alineaciones probables de Universitario vs. Cantolao