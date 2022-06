Pese a la derrota, Compagnucci considera que la ‘U’ compitió y Huancayo no fue superior

El debut de Carlos Compagnucci en el banquillo de Universitario no fue el mejor: Sport Huancayo se impuso por 2-0 y el conjunto crema sumó su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria. Sin embargo, para el estratega argentino, el resultado no reflejó lo acontecido.

“A nadie le gusta perder. Hemos tenido algunas complicaciones con el tema de lesiones, que también afectó a lo que pretendíamos. En un principio, la idea, nos costó aplicarla en los primeros 15 minutos que el equipo no se pudo posicionar. A partir de ahí, competimos muy bien y tuvimos posibilidades de gol”, sostuvo en conferencia de prensa.

Si bien no era el marcador que esperaba en su estreno, remarcó que sus dirigidos no fueron superados por la escuadra de Carlos Desio.

“Perdimos por dos penales. No recuerdo situaciones claras del rival (…). Tuvimos algunas situaciones, mantuvimos el equipo arriba, presionamos en salida, no los dejamos organizar. Me parece que tuvimos la mejor parte del partido ahí. Me da mucha rabia por los dos penales. Si uno ve los números, a nivel de situaciones y goles no fueron superiores a nosotros”, concluyó.”, agregó.

De esta manera, el elenco estudiantil cae hasta la novena casilla del Torneo Apertura con 25 unidades. El cuadro de Alex Valera y compañía cerrará su participación en el primer certamen del año ante UTC de Cajamarca el próximo 3 de julio en el estadio Monumental de Ate.