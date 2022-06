Abogado de Universitario sobre casación: “Podemos decir que la ‘U’ tiene un porcentaje altísimo de victoria”

Los hinchas de Universitario de Deportes festejaron como un gol una decisión tomada por la Sala Suprema del Poder Judicial. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente admitió el recurso de casación presentado por el club crema en 2020 que busca liquidar la deuda del club de Odriozola con Gremco.

Para entender mejor el tema, La República conversó con Adrián Gilabert, abogado del conjunto merengue, quien explicó con mayores detalles qué busca el club con este recurso, cómo se beneficiaría y cuándo podría conocerse la decisión final sobre este caso.

¿Cuál es el objetivo del recurso de casación?

Adrián Gilabert explicó que la solicitud principal de la ‘U’ es que Gremco salga del proceso concursal del club. ¿Por qué? Porque, según el abogado merengue, la constructora no debió ser considerada acreedora.

Gilabert se amparó en un laudo arbitral del año 2000, mismo que establece que, a ese año, Universitario le adeuda a Gremco 27 millones de dólares . Además, especifica que este monto solo puede pagarse de dos maneras: con publicidad estática y el alquiler del Estadio Monumental.

En 2013, tras la aprobación de la Ley N.º 31279, que buscaba la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística, Indecopi decidió incluir a Gremco en el proceso concursal pese a que, según Gilabert, la constructora no calificaba como acreedor.

La deuda de la U con Gremco es por la construcción del Estadio Monumental. Foto: @Universitario

“Indecopi aceptó que Gremco ingrese al proceso concursal pese a que ellos mismos reconocen el laudo arbitral del año 2000 ″, sostuvo el abogado. Otro cuestionamiento de Gilabert al fallo de Indecopi es el monto calculado de deuda.

“Cuando Indecopi califica el crédito de Gremco, toma como referencia los 27 millones de dólares de deuda que estableció el laudo arbitral. Sin embargo, no restó los pagos desde el 2000 al 2013 que Gremco cobró. Adicionalmente, imputó intereses sin tomar en cuenta esos 13 años. Es decir, calculó estos sobre un capital que ni siquiera estaba actualizado”, remarcó.

El letrado también explicó que dichos pagos a la empresa (de 2000 a 2013) no fueron imputados por Indecopi ni la constructora y, pese a ello, se determinó el monto adeudado y los intereses generados. En ese sentido, Gilabert también lamentó que ninguna de las administraciones del club merengue haya buscado acreditar los pagos de dichos años.

Indecopi determinó a los acreedores de Universitario de Deportes en 2013. Foto: Difusión

“Lo que nosotros vamos a acreditar es que Gremco ha cobrado dinero fuera del proceso concursal y que ellos mismos reconocen la validez y vigencia del laudo arbitral. Por lo tanto, estando vigente dicho laudo, no tendrían por qué cobrar de una forma distinta que no sea con la publicidad estática y el alquiler del Monumental”, sostuvo.

Los demás objetivos de la casación

El recurso de casación, presentado en enero de 2020, tiene objetivos claros en favor de Universitario de Deportes: que se liquide la deuda y se ordene la actualización de la misma. “Si nos dan la razón, Gremco no va a formar parte de la junta de acreedores; es decir, no participará del proceso concursal de la ‘U’ y la deuda concursal del club se reducirá en aproximadamente el 52%”, aseguró.

Gilabert explicó que Universitario también buscará probar que Gremco ha venido cobrando del 2000 en adelante. Con esto, se demostraría la vigencia del laudo arbitral de principios del presente milenio. En esa línea, el abogado mencionó el caso de un auspiciador actual del club.

“Hace poco uno de nuestros sponsors confirmó que en 2018 le hizo pagos a Gremco por concepto de publicidad estática. Esto demuestra que dicha empresa ha venido cobrando fuera del proceso concursal. Ese hecho prueba fehacientemente que Gremco cobra de acuerdo al laudo y por ende reconoce su vigencia”, subrayó.

Servis Piura reveló pagos a Gremco por publicidad estática. Foto: Captura Twitter

Tras la admisión de la casación, ¿cuándo se podrá conocer el fallo?

Adrián Gilabert calcula que la respuesta del PJ se podría dar en menos de tres meses. Lo que destacó el letrado son las altas probabilidades que tiene la U para ganar el recurso presentado. Según explicó, de las casaciones que se presentan, solo se admiten a trámite menos del 5%.

“A Universitario se le admitió un recurso que es parte de una minoría. No es fácil ni usual que admitan un recurso de casación y, si lo hacen, el PJ más o menos está advirtiendo que tú tienes la razón. De los procesos de este tipo que ingresan, en la gran mayoría te terminan dando la razón. Podemos decir que la ‘U’ tiene un porcentaje altísimo de victoria ”, manifestó.

¿Cómo se podría beneficiar el club si se aprueba la casación?

Si el PJ respalda la postura crema, Gremco quedará fuera del proceso concursal. Con ello, la constructora no sería acreedora del club, con lo que la ‘U’ se quitaría un gran peso de encima, pues dicha empresa no formaría parte de la junta de acreedores ni tomaría decisiones en la institución.

“En un proceso concursal tienes que juntar cuotas concursales para pagarle a tus acreedores. Esto significa que se debe sacar dinero de la venta de jugadores, taquilla de partidos, sponsors, merchandising, etc.; para pagar dichas deudas. Si se aprueba la casación, al no ser reconocido como acreedor, Gremco no cobraría por estos conceptos”, apuntó.

¿Qué es lo que sigue para la ‘U’ en lo administrativo?

Gilabert contó a La República que, en paralelo a la casación, la escuadra estudiantil ya inició un proceso para demostrar que la deuda de la ‘U’ con Gremco ya está pagada. “Estamos haciendo la operación correspondiente para demostrar que la constructora ha venido cobrando por publicidad estática y alquiler del estadio ”, explicó.

“Este proceso es simplemente numérico. Queremos determinar si Gremco ha venido cobrando desde la construcción del estadio y cuánto. Para eso estamos reuniendo la documentación en la que se acrediten los pagos . Este año también podríamos saber si es que el club le debe o no a Gremco, entre setiembre y octubre probablemente”, agregó.

Los fanáticos de Universitario han realizado diversos plantones en busca de justicia para el club de sus amores. Foto: Líbero

En esa línea, el letrado no descartó que Universitario tome medidas contra las entidades que causaron perjuicios al club en lo que va del proceso concursal. Eso sí, Gilabert enfatizó que el desarrollo del caso es paso a paso. “Tenemos claro lo que ha ocurrido, pero queremos sacar adelante el tema de la casación, que creemos será exitoso. Una vez la Corte Suprema emita su fallo, iniciaremos acciones”, recalcó.

Finalmente, Adrián Gilabert pidió a los hinchas seguir informándose sobre la actualidad institucional del club merengue. “Al hincha de Universitario hay que agradecerle, porque siempre está. Lo mejor que pueden hacer es informarse, comunicar y dar a conocer lo que ha ocurrido con el club”, apuntó.

“Solo así todos entenderemos que se quiso depredar al club. El mayor aporte del hincha será transmitirle a otro lo que no debemos permitir nunca más. Nos han quitado años valiosos de historia. Nos quitaron tiempo y nos han querido quitar la ilusión”, concluyó.