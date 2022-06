Universitario: Sala Suprema decidirá este miércoles 22 de junio si se reduce deuda con Gremco

Este miércoles 22 de junio es un día importante para el Club Universitario de Deportes, ya que se definirá si la Corte Suprema logra admitir el recurso de casación que presentó la directiva crema , que podría reducir considerablemente la deuda que tienen con la empresa constructora Gremco.

“Lo que sostiene la ‘U’ es que Gremco no puede ser acreedor, porque tiene un laudo arbitral con el que cobra la deuda. No estamos discutiendo si la ‘U’ le debe a Gremco o no, lo que estamos discutiendo es si tiene la calidad de acreedor o no ”, mencionó el abogado crema Adrián Gilabert a Líbero.

“En su laudo, determina que no puede estar en el proceso concursal y, al mismo tiempo, no te puede estar cobrando. Esta discusión que comenzó el 2013, está llegando a su última instancia que es la casación, donde se va a discutir si Gremco debe ser acreedor del club y si la deuda se tiene que liquidar ”, expresó la defensa merengue al mismo medio.

De esa forma, los cremas esperan la respuesta de la Sala Suprema sobre el recurso de casación que presentaron en el 2019 contra las resoluciones de Indecopi, las cuales reconocían las deudas a favor de Gremco, una de casi 27 millones de dólares por concepto de capital y la otra por cerca de 31 millones de dólares por los intereses generados a lo largo de los años.