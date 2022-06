Nelson Cabanillas y su ausencia en Universitario: “Creo que parte por un gusto del entrenador”

Era uno de los titulares indiscutibles en Universitario de Deportes y fue elegido como el mejor lateral izquierdo latinoamericano sub-23 por la agencia Sofascore. Estamos hablando de Nelson Cabanillas quien ha resaltado en las últimas fechas tras no ser tomando cuenta por el entrenador Jorge Araujo en la Liga 1 Betsson.

Para entender su momento futbolístico del jugador, La República conversó con Nelson Cabanillas, defensor de Universitario. El lateral izquierdo, además, reveló detalles de su llegada a dicho club, su breve pero importante paso por Chile y su corta estadía en Alianza Lima.

Primeros pasos en el fútbol

Surges como futbolista en la Academia Chumpitaz. ¿Cómo nació esa relación tuya con el semillero y qué fue lo que te dejó como profesional?

Antes de llegar a la Academia Chumpitaz yo estaba en Cantolao Noguchi. Allí entrenaba en la sede de Comas-Trapiche. Luego de unos problemas entre el entrenador y padres de familia, toda la categoría 2000 buscó opciones y nos fuimos a jugar a otro lado.

Llegué a los 9 años, pasó 15 días y me becaron. Por eso los considero (a la Academia Chumpitaz) como mi segunda familia , porque siempre están pendientes de mí, siempre me aconsejan y están en constante comunicación con mi madre.

Tras tu buen desempeño en la Copa Federación con la Academia Chumpitaz, ¿qué equipos ofertaron por ti?

Antes de que llegue a Universitario, Tito Chumpitaz, quien es la persona a la que consultan por jugadores en la Academia, me indicó que había una opción para jugar en Alianza Lima. Fui a entrenar a la reserva aliancista por una semana, pero sentí que no se me prestó la atención suficiente y no se concretó mi llegada.

En ese entonces, cuando llegué al equipo de reservas, habían chicos mayores que yo. Estaban Miguel Cornejo, Renato Rojas, Franco Medina, entre otros.

Nelson Cabanillas inició en la Academia Chumpitaz. Foto: Academia Chumpitaz.

Primera llegada a Universitario

¿Cómo se dio tu primera llegada a Universitario?

Cuando estaba en Chumpitaz a finales del 2016 se dio la oportunidad de pertenecer a un microciclo de la selección. Participé en el Sudamericano Sub-17 con la selección y allí nace el interés por Universitario. A mitad de ese año, desde el club me indican que vaya a entrenar con ellos.

Luego, el profe Troglio (entrenador de Universitario en 2017-2018) fue a ver al equipo sub-18 de la ‘U’ que jugaba Copa Centenario. Allí me llamó a mí y a otros juveniles para entrenar con el primer equipo.

Nelson Cabanillas y Piero Quispe en la Copa Centenario 2017. Foto: IG - Garracrema1924.

Primera experiencia en el exterior

Tuviste un paso en el extranjero. ¿Cómo se dio la oportunidad para emigrar, qué aprendiste y qué recuerdas de tu paso por el fútbol chileno?

A finales del 2017 salió la noticia de que la ‘U’ no iba a poder fichar durante el 2018. Entonces, varios jugadores de la reserva pasaron al primer equipo. Mi caso fue diferente, ya que aún pertenecía a la Academia y no podía ser inscrito con Universitario al ser considerado un traspaso. No podía jugar ni reserva y me tuve que regresar a Chumpitaz y jugar Federación.

Por esa noticia tuve un bajón, ya que debía jugar en menores de nuevo. Es más, ya me había matriculado en la universidad para iniciar mis estudios. Luego, una llamada inesperada me dio una nueva oportunidad. No lo dudé y acepté. Me llamaron un martes y tres días después estuve viajando a Chile.

Al llegar a Chile me adapté muy bien al equipo. Ese año firmé mi primer contrato profesional y llegamos a la final del torneo sub-19, que aquí es como una especie de torneo de reserva.

En mi paso por Chile aprendí muchas cosas y noté que la diferencia entre el jugador peruano y chileno es la mentalidad. El 90% de los jugadores se quedaban más tiempo a entrenar, a pesar de que el entrenador no había dado esa orden. En lo futbolístico no percibí ninguna diferencia.

Cabanillas en San Luis de Chile. Foto: IG de Nelson Cabanillas.

El regreso a Universitario y su debut como profesional

En tu debut como profesional en el primer equipo de la ‘U’ participaste en un gol ante el Sport Boys y en el Estadio Monumental. ¿Recuerdas qué se te pasó por la mente en ese momento? ¿Considerabas qué estabas listo para ser titular en aquella temporada?

La decisión de regresar a la ‘U’ se me presentó y no lo dudé. El hecho de estar más cerca de mi familia y jugar en el equipo donde soy hincha fueron dos factores importantes.

Cuando llegué a Universitario estaba a cargo el profe Córdova. Inicié el 2019 como suplente, pero no debutaba. Hasta que el mismo día del partido contra Sport Boys me entero de que arranco como titular. Una características del entrenador Nicolás era que siempre nos comentaba el once titular antes de salir rumbo al estadio. Entrenábamos en la semana, pero siempre con equipos mezclados. Entonces uno no sabía si le tocaba jugar la próxima fecha.

Entonces, el día de mi debut me cayó como sorpresa, pero yo sentía que estaba preparado por mi buen paso en Chile. Inicia el partido y remato cruzado, logra desviarse por un defensa rival y el balón entra. El árbitro lo consideró como autogol. Luego, me anulan un gol legítimo, que podría haber sido mi primer gol en primera.

Ese día no lo olvidaré y esa fecha la tengo tatuada en mi brazo. Es el intervalo en el que comenzó todo lo que vengo construyendo como jugador.

Nelson Cabanillas debutando con Universitario en el 2019. Foto: Universitario.

Temporada 2020 y su poca actividad

Tras la temporada 2019, en la que alternaste casi todos los partidos de la Liga 1, llegó el 2020, en la que solo jugaste tres partidos en el año. ¿Cómo tomaste este cambio drástico y a qué crees que se deba tu ausencia en el equipo?

Cuando llegó Gregorio, al principio no me tenía en cuenta. De hecho, en la pretemporada 2020, el equipo viajó a Argentina para un torneo amistoso y no estuve en la lista. Sin embargo, el profe siempre hablaba conmigo y me decía que esté preparado.

Algo similar con el técnico Córdova. Me citaron una fecha contra Carlos Stein. Jugué como titular, me hicieron un penal y ganamos de visita. Luego de eso, vino el parón por la pandemia y el profe Pérez lamentablemente tuvo que irse.

Al reinicio del campeonato llegó Comizzo y jugué tres partidos con el equipo. De allí me consideró en la lista. Luego, de un momento a otro me dejó de convocar y no me tomó en cuenta. No me mencionó el motivo. Al finalizar el año, su asistente técnico me indicó que me busque un equipo porque no iban a contar conmigo.

Una lucha de constancia

Llegó la temporada 2021, Universitario se preparaba para disputar la Liga 1 y Libertadores. Allí tu nombre empieza a aparecer otra vez en lista y también como titular. ¿Qué cambió para que volvieras a ser considerado en el equipo?

Decidí quedarme a luchar un cupo por la ‘U’ por los consejos que me dieron desde la Academia Chumpitaz. Además, hablé con el profe Comizzo y me dijo que esta iba a ser la última oportunidad para quedarme en el equipo, ya que era mi último año de contrato, y que espere mi oportunidad; y no la desaproveche. Pero lo más importante fue la noticia de la llegada de mi primer hijo.

Con Ángel David Comizzo jugaste mucho, pero lo que más resaltó fue tu cambio de posición. ¿Cómo se dio esa transición del ataque a defensa y quién fue el autor de esa decisión?

Yo esperé mi oportunidad tal cual como me dijo el profe Comizzo. Empiezo a alternar como extremo hasta que el profe me acomodó como carrilero por izquierda. Esto ocurrió luego de que el equipo padeciera de un lateral por izquierda. Se había lesionado Santillán y Valverde, suplente natural, dejó el equipo por problemas equis.

Mi primer partido como carrilero por izquierda se da contra Sullana, pero el partido clave fue contra UTC, encuentro muy bueno para mí, donde me entrevistaron y derramé algunas lágrimas por el año duro que pasé. Luego de a pocos fui adaptándome a la posición de lateral.

Luego de ser titular indiscutible con Comizzo, por cambios dirigenciales regresa Gregorio Pérez. ¿Cómo tomaste su regresó y qué relación tuviste con el estratega uruguayo?

La llegada del profe Pérez la tomé bien. El profe, en su periodo anterior, hablaba conmigo y siempre me decía que esté preparado. Cuando llegó, me dejó como titular en el puesto de lateral. Su asistente Adinolfi me enseñó cómo defender en esa posición y la forma de perfilarme.

Al finalizar el año 2021, fuiste considerado como una grata revelación en el puesto de lateral izquierdo en la Liga 1. De hecho, apareciste en el once ideal sub-23 de Latinoamérica, ranking elaborado por Sofascore. ¿Tuviste algún contacto con el cuerpo técnico de la selección nacional?

Sí escuché rumores sobre eso. Pero desde el comando técnico de la selección no se han comunicado directamente conmigo. Igual, ello es una motivación para seguir esforzándome. Es un sueño que tengo por cumplir y siento que lo voy a lograr de a pocos.

Nelson Cabanillas anotó en el clásico jugado entre Alianza y Universitario en el 2021. Foto: Liga 1.

Actualidad en Universitario

Iniciaste como titular este año, pero en los últimos cinco partidos no has aparecido en lista. ¿Cómo llevas el pasar de jugar y alternar a casi no sumar minutos? ¿Crees que se deba por un bajón tuyo o simplemente por decisión técnica?

Con el profe Pérez y luego con Gutiérrez estuve como titular en el equipo. Me estuve entrenando bien y nunca me dejé estar. Mi último partido como titular fue ante ADT. Luego de dos partidos, el profesor Álvaro sale del club y llega el profe Araujo. Desde allí no comencé a jugar, pero creo que es por un gusto técnico, ya que Santillán tiene más experiencia en el puesto.

Igual, yo estoy entrenando a full para cuando me toque o me dé un cachito, aprovecharlo al máximo.

¿Cuál es tu relación con Jorge Araujo?

Yo soy de conversar muy poco con los entrenadores. No me ha explicado el motivo de la suplencia o ausencia en el equipo. Lo que me ha dicho el profe ‘Coco’ es que siga entrenando de la mejor manera. Ahora, no estoy con ninguna lesión o dolencia y me estoy preparando al máximo.

¿Por qué crees que a Universitario no le están dando los resultados?

Creo que tener tres entrenadores en este primer periodo del año ha sido un factor que complica el funcionamiento del equipo a pesar de que está la base de jugadores que llegó a la final nacional en el 2020. Sin embargo, yo sé que vamos a sacar adelante al equipo y entraremos a la lucha del título nacional a final de año.

Cabanillas tiene como característica ser polifuncional. Luego de tu acertado cambio de posición como defensor, ¿consideras que hay otro sector en el campo de juego ideal para ti?

Yo en menores he jugado como en diversas posiciones, desde falso nueve hasta de contención. Además de la posición de lateral izquierdo, creo que me acomodaría jugar de volante por izquierda.

Nelson Cabanillas empezó como titular esta temporada en Universitario. Foto: Universitario.

¿Cómo es tu relación con Piero Quispe?

A Piero lo conozco desde hace muchos años, en la Academia Chumpitaz. Para mí es como mi hermano menor; siempre estoy hablando con él y aconsejándolo. Él ha venido a mi casa y yo a la suya.

¿Te gustaría compartir la volante de Universitario con Piero Quispe?

Si se da la oportunidad, claro. Con él he compartido equipo en Chumpitaz, cuando nos subían a las categorías mayores.

Nelson Cabanillas y Piero Quispe jugaron juntos en la Academia Chumpitaz. Foto: IG Nelson Cabanillas.

Futuro de Nelson Cabanillas

¿Qué objetivos tienes para este año en lo grupal e individual?

Como todos en el equipo, nuestra meta es campeonar a fin de año. En lo personal, a inicios de año tuve como objetivo emigrar al extranjero, pero ahora es regresar al once inicial.

En el plano internacional, ¿a qué liga y club te gustaría jugar en el exterior?

Me gustaría jugar en la liga española porque creo que me podría adaptar muy bien debido a que se practica un juego más técnico a diferencia de otras ligas. Cualquier equipo de la LaLiga me vendría bien, aunque como hincha me gustaría jugar en el Barcelona.

Al declararte hincha del Barcelona, ¿cómo viviste la reciente final de la Champions League?

Me hubiese gustado que gane el Liverpool, muy aparte de que yo sea hincha del Barcelona. No me gusta mucho el juego del Real Madrid. Siento que los ingleses tienen una marea de juego que me gusta y por ello demostró por qué llegó a la final (el Liverpool).

En esa línea, ¿qué jugador a nivel internacional te gusta por su estilo de juego?

Hay dos jugadores que me agradan por su estilo de juego y, además, porque juegan en mi posición. Ellos son Marcelo y Jordi Alba, quienes son jugadores que emplean mucho el ataque y compensan con ello la poca destreza al defender. Siempre los sigo, ya que me ayuda a aprender de ellos.

Y, con respecto a la selección, ¿cuál es el jugador que admiras y con el que deseas jugar en algún momento?

Creo que sería muy complicado jugar con él, pero cuando fui sparring de la selección en el 2017 me sorprendió su estilo de juego. Es Paolo Guerrero. Otro jugador que tiene mucha destreza y que —considero— es el diferente es Christian Cueva. Él es un jugador con el que me gustaría compartir equipo.